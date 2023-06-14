В Пермском крае выступит пилотажная группа из Уфы

14 июня 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Пилотажная группа прилетит в Лысьву 16 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В городе Лысьва Пермского края 16 июня выступит пилотажная группа аэродрома «Первушино» из Уфы (Башкортостан). Выступление пилотов запланировано в рамках агит-перелет «Золотое кольцо Урала», сообщается на официальной странице пилотажной группы в соцсети «Вконтакте». «16 июня, аэродром Лысьвы. Выступление пилотажной группы аэродрома „Первушино“ (г. Уфа)», — указано в объявлении. Помимо авиашоу пилоты зрителей ждет авиаквест и выставка самолетов. Пятый по счету агит-перелет «Золотое кольцо Урала», посвящен 100-летию гражданской отечественной авиации. Пилоты стартуют 16 июня из Башкирии и, помимо Пермского края, побывают в Челябинской и Оренбургской областях, а также Татарстане. Уфимская пилотажная группа выступает на легкомоторных самолетах (Savannah, RA, Roland). URA.RU рассказывало, что в Перми 8 июля после трехлетнего перерыва вновь пройдет фестиваль «Крылья Пармы». Хедлайнером фестиваля станет пилотажная группа «Русь».

В городе Лысьва Пермского края 16 июня выступит пилотажная группа аэродрома «Первушино» из Уфы (Башкортостан). Выступление пилотов запланировано в рамках агит-перелет «Золотое кольцо Урала», сообщается на официальной странице пилотажной группы в соцсети «Вконтакте». «16 июня, аэродром Лысьвы. Выступление пилотажной группы аэродрома „Первушино“ (г. Уфа)», — указано в объявлении. Помимо авиашоу пилоты зрителей ждет авиаквест и выставка самолетов. Пятый по счету агит-перелет «Золотое кольцо Урала», посвящен 100-летию гражданской отечественной авиации. Пилоты стартуют 16 июня из Башкирии и, помимо Пермского края, побывают в Челябинской и Оренбургской областях, а также Татарстане. Уфимская пилотажная группа выступает на легкомоторных самолетах (Savannah, RA, Roland). URA.RU рассказывало, что в Перми 8 июля после трехлетнего перерыва вновь пройдет фестиваль «Крылья Пармы». Хедлайнером фестиваля станет пилотажная группа «Русь».