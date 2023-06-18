Поставщики спорттоваров раскрыли, что мешает им открыть собственные бренды в России

«Коммерсант»: поставщики спорттоваров боятся запускать бренды из-за дефицита оборудования

19 июня 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

Дефицит оборудования является одним из рисков для поставщиков спорттоваров при запуске собственных брендов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России поставщики спортивных товаров опасаются запускать собственные бренды из-за дефицита оборудования, а отсутствие производства необходимых тканей и фурнитуры создает дополнительные риски. Такое мнение высказали эксперты в беседе с журналистами. «Среди сложностей организации производства в России — ограниченное количество оборудования и кадров, а также отсутствие производства внутри страны необходимых тканей и фурнитуры», — сообщают эксперты изданию « Коммерсант ». Состояние экономики также играет немаловажную роль в процессе появления на рынке новой торговой марки. Необходимость продвижения собственных брендов возникла вследствие ухода из России большинства международных марок. Параллельный импорт закрывает часть потребностей покупателей, но цены на зарубежные товары при этом выросли в разы. В свою очередь это заставляет потребителей пересматривать свои запросы и обращать внимание на менее известные, но более доступные бренды. Ранее сообщалось, что российские бизнесмены просят не пускать западные компании обратно в РФ. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что страна примет зарубежные бренды, если они решат вернуться.

В России поставщики спортивных товаров опасаются запускать собственные бренды из-за дефицита оборудования, а отсутствие производства необходимых тканей и фурнитуры создает дополнительные риски. Такое мнение высказали эксперты в беседе с журналистами. «Среди сложностей организации производства в России — ограниченное количество оборудования и кадров, а также отсутствие производства внутри страны необходимых тканей и фурнитуры», — сообщают эксперты изданию «Коммерсант». Состояние экономики также играет немаловажную роль в процессе появления на рынке новой торговой марки. Необходимость продвижения собственных брендов возникла вследствие ухода из России большинства международных марок. Параллельный импорт закрывает часть потребностей покупателей, но цены на зарубежные товары при этом выросли в разы. В свою очередь это заставляет потребителей пересматривать свои запросы и обращать внимание на менее известные, но более доступные бренды. Ранее сообщалось, что российские бизнесмены просят не пускать западные компании обратно в РФ. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что страна примет зарубежные бренды, если они решат вернуться.