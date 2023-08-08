При падении украинского дрона на территории курского монастыря ранен ребенок

Обломки дрона оставили яму на территории монастыря
Ребенок ранен в Курской области при падении дрона, запущенного с территории Украины. Инцидент произошел на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок», — написал Старовойт в
Пострадавшему была оказана помощь на месте. По словам губернатора, сейчас раненого ребенка везут в больницу для осмотра.
Воронка на месте падения дрона
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