При падении украинского дрона на территории курского монастыря ранен ребенок

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Обломки дрона оставили яму на территории монастыря
Обломки дрона оставили яму на территории монастыря Фото:

Ребенок ранен в Курской области при падении дрона, запущенного с территории Украины. Инцидент произошел на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок», — написал Старовойт в telegram-канале.

Пострадавшему была оказана помощь на месте. По словам губернатора, сейчас раненого ребенка везут в больницу для осмотра.

Воронка на месте падения дрона
Воронка на месте падения дрона
Фото:

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Ребенок ранен в Курской области при падении дрона, запущенного с территории Украины. Инцидент произошел на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок», — написал Старовойт в telegram-канале. Пострадавшему была оказана помощь на месте. По словам губернатора, сейчас раненого ребенка везут в больницу для осмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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