При падении украинского дрона на территории курского монастыря ранен ребенок 08 августа 2023 в 19:30 Размер текста - 17 + Обломки дрона оставили яму на территории монастыря Фото: telegram-канал Романа Старовойта Ребенок ранен в Курской области при падении дрона, запущенного с территории Украины. Инцидент произошел на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок», — написал Старовойт в telegram-канале . Пострадавшему была оказана помощь на месте. По словам губернатора, сейчас раненого ребенка везут в больницу для осмотра. Воронка на месте падения дрона Фото: telegram-канал Романа Старовойта Ребенок ранен в Курской области при падении дрона, запущенного с территории Украины. Инцидент произошел на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок», — написал Старовойт в telegram-канале. Пострадавшему была оказана помощь на месте. По словам губернатора, сейчас раненого ребенка везут в больницу для осмотра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям