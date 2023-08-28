Солдат ВСУ получил 17 лет за убийство мирной жительницы Луганска

28 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

В СК РФ сообщили, что солдата ВСУ приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство пожилой женщины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинского солдата Юрия Кулинича приговорили к 17 годам за убийство пожилой женщины в Луганске. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Приговором суда Кулиничу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. 26 апреля 2022 года 34-летний осужденный, проходя мимо заправочной станции «ВостокАвтоГаз» в Рубежном, заметил, как пожилая женщина негативно выражалась о солдатах ВСУ. Он подумал, что пенсионерка пророссийски настроена. Военный бросил в женщину противопехотную оборонительную гранату Ф-1. В результате взрыва пенсионерка получила множество травм. Она скончалась. Ранее Главная военная прокуратура заявила, что суд в ЛНР приговорил наводчика РСЗО «Град» 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Богдана Смагу к 17 годам лишения свободы, передает RT. 22 года колонии получил солдат ВСУ, который открыл огонь по автомобилю с гражданскими.

Украинского солдата Юрия Кулинича приговорили к 17 годам за убийство пожилой женщины в Луганске. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Приговором суда Кулиничу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. 26 апреля 2022 года 34-летний осужденный, проходя мимо заправочной станции «ВостокАвтоГаз» в Рубежном, заметил, как пожилая женщина негативно выражалась о солдатах ВСУ. Он подумал, что пенсионерка пророссийски настроена. Военный бросил в женщину противопехотную оборонительную гранату Ф-1. В результате взрыва пенсионерка получила множество травм. Она скончалась. Ранее Главная военная прокуратура заявила, что суд в ЛНР приговорил наводчика РСЗО «Град» 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Богдана Смагу к 17 годам лишения свободы, передает RT. 22 года колонии получил солдат ВСУ, который открыл огонь по автомобилю с гражданскими.