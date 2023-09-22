Комплекс «Тор» с челябинским двигателем выстоял под обстрелом противника. Видео

22 сентября 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

Экипаж комплекса работает на фронте автономно Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска выстоял под обстрелами противника. Как рассказала пресс-служба Минобороны РФ, экипаж удостоен госнаград. «Этот расчет не раз подвергался обстрелу со стороны ВСУ, но всегда продолжал выполнять поставленные боевые задачи. За героизм и проявленную отвагу при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО расчет отмечен государственными наградами», — сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве напомнили, что расчеты сканируют воздушное пространство круглосуточно. Награжденный экипаж ЗРК работает на купянском направлении. Расчет относится к Западному военному округу. Бойцы обеспечивают сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. «Основные цели — это беспилотные летательные аппараты. Также работаем по крылатым ракетам, РСЗО (реактивные системы залпового огня — URA.RU). Все, что обнаруживаем — по всему можем отработать», — рассказал начальник расчета с позывным «Голландец». Военнослужащий уточнил, что он сам и его коллеги служат с самого начала проведения спецоперации. Экипаж работает автономно. Все бойцы в любой момент способны заменить друг друга. Машина работает на челябинском двигателе В92 мощностью 840 лошадиных сил. Усовершенствованная модификация зенитного ракетного комплекса отправляется в войска с 2016 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска выстоял под обстрелами противника. Как рассказала пресс-служба Минобороны РФ, экипаж удостоен госнаград. «Этот расчет не раз подвергался обстрелу со стороны ВСУ, но всегда продолжал выполнять поставленные боевые задачи. За героизм и проявленную отвагу при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО расчет отмечен государственными наградами», — сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве напомнили, что расчеты сканируют воздушное пространство круглосуточно. Награжденный экипаж ЗРК работает на купянском направлении. Расчет относится к Западному военному округу. Бойцы обеспечивают сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. «Основные цели — это беспилотные летательные аппараты. Также работаем по крылатым ракетам, РСЗО (реактивные системы залпового огня — URA.RU). Все, что обнаруживаем — по всему можем отработать», — рассказал начальник расчета с позывным «Голландец». Военнослужащий уточнил, что он сам и его коллеги служат с самого начала проведения спецоперации. Экипаж работает автономно. Все бойцы в любой момент способны заменить друг друга. Машина работает на челябинском двигателе В92 мощностью 840 лошадиных сил. Усовершенствованная модификация зенитного ракетного комплекса отправляется в войска с 2016 года.