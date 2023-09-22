Комплекс «Тор» с челябинским двигателем выстоял под обстрелом противника. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зрк, пво, тор-м2
Экипаж комплекса работает на фронте автономно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска выстоял под обстрелами противника. Как рассказала пресс-служба Минобороны РФ, экипаж удостоен госнаград.

«Этот расчет не раз подвергался обстрелу со стороны ВСУ, но всегда продолжал выполнять поставленные боевые задачи. За героизм и проявленную отвагу при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО расчет отмечен государственными наградами», — сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве напомнили, что расчеты сканируют воздушное пространство круглосуточно. Награжденный экипаж ЗРК работает на купянском направлении. Расчет относится к Западному военному округу. Бойцы обеспечивают сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

«Основные цели — это беспилотные летательные аппараты. Также работаем по крылатым ракетам, РСЗО (реактивные системы залпового огня — URA.RU). Все, что обнаруживаем — по всему можем отработать», — рассказал начальник расчета с позывным «Голландец».

Военнослужащий уточнил, что он сам и его коллеги служат с самого начала проведения спецоперации. Экипаж работает автономно. Все бойцы в любой момент способны заменить друг друга.

Машина работает на челябинском двигателе В92 мощностью 840 лошадиных сил. Усовершенствованная модификация зенитного ракетного комплекса отправляется в войска с 2016 года.

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Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» (ЗРК) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска выстоял под обстрелами противника. Как рассказала пресс-служба Минобороны РФ, экипаж удостоен госнаград. «Этот расчет не раз подвергался обстрелу со стороны ВСУ, но всегда продолжал выполнять поставленные боевые задачи. За героизм и проявленную отвагу при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО расчет отмечен государственными наградами», — сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве напомнили, что расчеты сканируют воздушное пространство круглосуточно. Награжденный экипаж ЗРК работает на купянском направлении. Расчет относится к Западному военному округу. Бойцы обеспечивают сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. «Основные цели — это беспилотные летательные аппараты. Также работаем по крылатым ракетам, РСЗО (реактивные системы залпового огня — URA.RU). Все, что обнаруживаем — по всему можем отработать», — рассказал начальник расчета с позывным «Голландец». Военнослужащий уточнил, что он сам и его коллеги служат с самого начала проведения спецоперации. Экипаж работает автономно. Все бойцы в любой момент способны заменить друг друга. Машина работает на челябинском двигателе В92 мощностью 840 лошадиных сил. Усовершенствованная модификация зенитного ракетного комплекса отправляется в войска с 2016 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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