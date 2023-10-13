Путин допустил свой визит в Армению

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Российско-киргизские переговоры. Бишкек.
Владимир Путин находится в контакте с премьер-министром Армении Фото:

Россия находится в контакте с Арменией. Со стороны Еревана поступало предложение президенту РФ Владимиру Путину посетить страну. Об этом заявил сам Путин в ходе разговора с журналистами по итогам саммита СНГ.

«Мы в контакте [со стороной Армении]. Есть приглашение посетить Ереван и есть приглашение премьеру посетить Россию. Но сейчас, наверное, не до поездок», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на rutube-канале URA.RU.

Ранее российский президент также заявил о том, что Армения никуда не выходит из СНГ. По его словам, все решения в содружестве принимаются путем консенсуса.

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Россия находится в контакте с Арменией. Со стороны Еревана поступало предложение президенту РФ Владимиру Путину посетить страну. Об этом заявил сам Путин в ходе разговора с журналистами по итогам саммита СНГ. «Мы в контакте [со стороной Армении]. Есть приглашение посетить Ереван и есть приглашение премьеру посетить Россию. Но сейчас, наверное, не до поездок», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на rutube-канале URA.RU. Ранее российский президент также заявил о том, что Армения никуда не выходит из СНГ. По его словам, все решения в содружестве принимаются путем консенсуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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