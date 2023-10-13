Путин допустил свой визит в Армению

13 октября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин находится в контакте с премьер-министром Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия находится в контакте с Арменией. Со стороны Еревана поступало предложение президенту РФ Владимиру Путину посетить страну. Об этом заявил сам Путин в ходе разговора с журналистами по итогам саммита СНГ. «Мы в контакте [со стороной Армении]. Есть приглашение посетить Ереван и есть приглашение премьеру посетить Россию. Но сейчас, наверное, не до поездок», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на rutube-канале URA.RU. Ранее российский президент также заявил о том, что Армения никуда не выходит из СНГ. По его словам, все решения в содружестве принимаются путем консенсуса.

Россия находится в контакте с Арменией. Со стороны Еревана поступало предложение президенту РФ Владимиру Путину посетить страну. Об этом заявил сам Путин в ходе разговора с журналистами по итогам саммита СНГ. «Мы в контакте [со стороной Армении]. Есть приглашение посетить Ереван и есть приглашение премьеру посетить Россию. Но сейчас, наверное, не до поездок», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на rutube-канале URA.RU. Ранее российский президент также заявил о том, что Армения никуда не выходит из СНГ. По его словам, все решения в содружестве принимаются путем консенсуса.