Военный ВСУ сообщил, как уклонистов шантажируют их семьями

Военный ВСУ: из-за действий уклониста страдает его семья
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
На Украине пытаются бороться с уклонистами, рассказал военный ВСУ Фото:
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Из-за уклонения от службы может пострадать семья сбежавшего украинца. Об этом рассказал военнослужащий 56 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Пиночет.

«Потому что последствия будут. Не сейчас, не завтра, но будут. И от этих последствий, в первую очередь, будет страдать твоя семья», — украинский военный в интервью каналу hromadske.

По его словам, на Украине пытаются бороться с уклонистами, пытаются выйти с человеком на связь и призывают подумать о семье. Пиночет добавил, что в его подразделении военнослужащие мечтают об отдыхе и редко возвращаются из отпуска.

Ранее Эстония заверила в готовности разыскивать на своей территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, и отправлять их на родину. По словам главы МВД республики Лаури Ляэнеметса, Киев пока не делал официального запроса по этому поводу, передает Life.

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Из-за уклонения от службы может пострадать семья сбежавшего украинца. Об этом рассказал военнослужащий 56 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Пиночет. «Потому что последствия будут. Не сейчас, не завтра, но будут. И от этих последствий, в первую очередь, будет страдать твоя семья», — украинский военный в интервью каналу hromadske. По его словам, на Украине пытаются бороться с уклонистами, пытаются выйти с человеком на связь и призывают подумать о семье. Пиночет добавил, что в его подразделении военнослужащие мечтают об отдыхе и редко возвращаются из отпуска. Ранее Эстония заверила в готовности разыскивать на своей территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, и отправлять их на родину. По словам главы МВД республики Лаури Ляэнеметса, Киев пока не делал официального запроса по этому поводу, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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