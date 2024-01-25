Военный ВСУ сообщил, как уклонистов шантажируют их семьями

Из-за уклонения от службы может пострадать семья сбежавшего украинца. Об этом рассказал военнослужащий 56 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Пиночет.
«Потому что последствия будут. Не сейчас, не завтра, но будут. И от этих последствий, в первую очередь, будет страдать твоя семья», — украинский военный в интервью каналу hromadske.
По его словам, на Украине пытаются бороться с уклонистами, пытаются выйти с человеком на связь и призывают подумать о семье. Пиночет добавил, что в его подразделении военнослужащие мечтают об отдыхе и редко возвращаются из отпуска.
Ранее Эстония заверила в готовности разыскивать на своей территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, и отправлять их на родину. По словам главы МВД республики Лаури Ляэнеметса, Киев пока не делал официального запроса по этому поводу, передает
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.