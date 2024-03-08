Искусственный интеллект назвал самые нежеланные подарки женщин на 8 Марта

Искусственный интеллект: не стоит дарить девушкам деньги и кастрюли на 8 Марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, усталость, боль, женщина, депрессия, закрывает лицо рукой, рука
Gemini считает, что кастрюли и сковородки категорически не стоит дарить на 8 Марта Фото:

Нейросеть Gemini назвала худшие подарки на 8 Марта по мнению женщин. Среди них она выделила бытовую технику, цветы и деньги.

«Бытовая техника: пылесосы, утюги, кухонные комбайны и так далее. Сковорода/кастрюля: это сексистский и устаревший подарок, который говорит о том, что место женщины на кухне», — считает нейросеть, передает и Sport24.

Также Gemini прокомментировала и другие подарки. Спортивный инвентарь она назвала подарком, который давит на чувство вины и не всегда совпадает с желаниями. Средства похудения — неуместный и потенциально оскорбительный подарок, считает искусственный интеллект.

Парфюм — это слишком личный выбор, с которым сложно ошибиться. А мягкие игрушки — милый, но банальный и непрактичный подарок. Gemini считает, что лучше не дарить дешевые украшения, так как они демонстрируют нежелание тратить время и деньги на выбор.

Цветы нейросеть считает хорошим подарком, которым не хватает оригинальности. А деньги — абсолютно безликий презент, не несущий эмоциональной нагрузки.

Готовые решения хороших подарков на 8 Марта можно найти в материале URA.RU. Девушка обрадуется совместной фотосессией, сертификатом в спа или на массаж, а также романтическим ужином в ресторане. Еще среди хороших презентов — сертификат на покупки в интернет-магазинах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нейросеть Gemini назвала худшие подарки на 8 Марта по мнению женщин. Среди них она выделила бытовую технику, цветы и деньги. «Бытовая техника: пылесосы, утюги, кухонные комбайны и так далее. Сковорода/кастрюля: это сексистский и устаревший подарок, который говорит о том, что место женщины на кухне», — считает нейросеть, передает и Sport24. Также Gemini прокомментировала и другие подарки. Спортивный инвентарь она назвала подарком, который давит на чувство вины и не всегда совпадает с желаниями. Средства похудения — неуместный и потенциально оскорбительный подарок, считает искусственный интеллект. Парфюм — это слишком личный выбор, с которым сложно ошибиться. А мягкие игрушки — милый, но банальный и непрактичный подарок. Gemini считает, что лучше не дарить дешевые украшения, так как они демонстрируют нежелание тратить время и деньги на выбор. Цветы нейросеть считает хорошим подарком, которым не хватает оригинальности. А деньги — абсолютно безликий презент, не несущий эмоциональной нагрузки. Готовые решения хороших подарков на 8 Марта можно найти в материале URA.RU. Девушка обрадуется совместной фотосессией, сертификатом в спа или на массаж, а также романтическим ужином в ресторане. Еще среди хороших презентов — сертификат на покупки в интернет-магазинах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...