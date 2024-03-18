Суд огласил приговор тюменцу, убившему девушку в детсаду Кургана

18 марта 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Житель Тюменской области осужден на 12 лет колонии за изнасилование и убийство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Тюменской области осужден за изнасилование и убийство девушки, совершенное 25 лет назад на веранде детского сада в Кургане. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего жителя Тюменской области. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.„к“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием) и ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Осужденному назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает ведомство. В апреле 1999 года работники детсада по ул. Половинская в Кургане обнаружили на веранде тело 19-летней девушки. Тогда установить преступника не удалось. В 2023 году анализы, изъятые на месте преступления в 1999 году, были тщательно исследованы. Проведено 46 молекулярно-генетических экспертиз. Была установлена причастность к преступлению мужчины, который ранее проживал в Курганской области. В сентябре 2023 года фигуранта задержали в Республике Саха (Якутия), он дал подробные показания. На момент совершения преступления ему было 19 лет. Девушка проживала с ним по соседству. Ранее URA.RU писало, что обвиняемому может грозить до 25 лет колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюменской области осужден за изнасилование и убийство девушки, совершенное 25 лет назад на веранде детского сада в Кургане. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего жителя Тюменской области. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.„к“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием) и ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Осужденному назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает ведомство. В апреле 1999 года работники детсада по ул. Половинская в Кургане обнаружили на веранде тело 19-летней девушки. Тогда установить преступника не удалось. В 2023 году анализы, изъятые на месте преступления в 1999 году, были тщательно исследованы. Проведено 46 молекулярно-генетических экспертиз. Была установлена причастность к преступлению мужчины, который ранее проживал в Курганской области. В сентябре 2023 года фигуранта задержали в Республике Саха (Якутия), он дал подробные показания. На момент совершения преступления ему было 19 лет. Девушка проживала с ним по соседству. Ранее URA.RU писало, что обвиняемому может грозить до 25 лет колонии.