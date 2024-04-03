В четырех российских регионах введут свободную экономическую зону

03 апреля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Мишустин выступает с отчетом перед Госдумой 3 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское правительство планирует ввести режим свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Республике Крым. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. «По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны», — заявил Мишустин, отчитываясь о работе правительства за 2023 год. Трансляцию его речи ведет URA.RU на своем сайте. По словам, премьер-министра, такая мера направлена на снижение нагрузки на предприятия и сохранение рабочих мест. Законопроект будет рассмотрен 5 апреля. В свободной экономической зоне действует льготный режим для бизнеса, а также могут применяться пониженные страховые тарифы и действовать свободная таможенная зона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское правительство планирует ввести режим свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Республике Крым. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. «По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны», — заявил Мишустин, отчитываясь о работе правительства за 2023 год. Трансляцию его речи ведет URA.RU на своем сайте. По словам, премьер-министра, такая мера направлена на снижение нагрузки на предприятия и сохранение рабочих мест. Законопроект будет рассмотрен 5 апреля. В свободной экономической зоне действует льготный режим для бизнеса, а также могут применяться пониженные страховые тарифы и действовать свободная таможенная зона.