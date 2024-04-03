В четырех российских регионах введут свободную экономическую зону

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе , мишустин михаил
Мишустин выступает с отчетом перед Госдумой 3 апреля Фото:

Российское правительство планирует ввести режим свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Республике Крым. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны», — заявил Мишустин, отчитываясь о работе правительства за 2023 год. Трансляцию его речи ведет URA.RU на своем сайте.

По словам, премьер-министра, такая мера направлена на снижение нагрузки на предприятия и сохранение рабочих мест. Законопроект будет рассмотрен 5 апреля. В свободной экономической зоне действует льготный режим для бизнеса, а также могут применяться пониженные страховые тарифы и действовать свободная таможенная зона.

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Российское правительство планирует ввести режим свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Республике Крым. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. «По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны», — заявил Мишустин, отчитываясь о работе правительства за 2023 год. Трансляцию его речи ведет URA.RU на своем сайте. По словам, премьер-министра, такая мера направлена на снижение нагрузки на предприятия и сохранение рабочих мест. Законопроект будет рассмотрен 5 апреля. В свободной экономической зоне действует льготный режим для бизнеса, а также могут применяться пониженные страховые тарифы и действовать свободная таможенная зона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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