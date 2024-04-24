Четверть выпускников российских школ хотят стать IT-специалистами

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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День первый. Пермь, it, компьтеры, айти, коворкинг, айтишник, програмисты
Школьники в 26% хотят поступить на IT-специальности Фото:

Порядка 26% одиннадцатиклассников хотят поступить после школы на IT-специальности в высшие учебные заведения. Также 23% выпускников, которые продолжат обучение в колледжах РФ, хотят поступить на специальность программиста. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Большинство одиннадцатиклассников, решивших поступить в вузы, хотят стать IT-специалистами (26%)», — передает РБК информацию из опроса. Также в пятерку популярных направлений учебы вошли инженерные специальности (на них хотят поступить 12% школьников) и прикладные науки (10% выпускников). О профессиях учителя и врача задумываются 9% и 7% школьников соответственно.

Выпускники, которые продолжат свое обучение в колледжах России, также зачастую хотят поступить на специальность программиста. Такую информацию рассказали 23% опрошенных родителей. Воспитателями или учителями хотят стать 12% школьников, следует из опроса SuperJob. Связать свою жизнь с медициной планируют 11% детей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране будет подготовлено порядка миллиона специалистов для IT-отрасли, легкой промышленности, фармацевтики, судо- и авиастроения и других сфер. Также продолжится реализация федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого будут подготавливать специалистов.

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Порядка 26% одиннадцатиклассников хотят поступить после школы на IT-специальности в высшие учебные заведения. Также 23% выпускников, которые продолжат обучение в колледжах РФ, хотят поступить на специальность программиста. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Большинство одиннадцатиклассников, решивших поступить в вузы, хотят стать IT-специалистами (26%)», — передает РБК информацию из опроса. Также в пятерку популярных направлений учебы вошли инженерные специальности (на них хотят поступить 12% школьников) и прикладные науки (10% выпускников). О профессиях учителя и врача задумываются 9% и 7% школьников соответственно. Выпускники, которые продолжат свое обучение в колледжах России, также зачастую хотят поступить на специальность программиста. Такую информацию рассказали 23% опрошенных родителей. Воспитателями или учителями хотят стать 12% школьников, следует из опроса SuperJob. Связать свою жизнь с медициной планируют 11% детей. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране будет подготовлено порядка миллиона специалистов для IT-отрасли, легкой промышленности, фармацевтики, судо- и авиастроения и других сфер. Также продолжится реализация федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого будут подготавливать специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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