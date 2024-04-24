Четверть выпускников российских школ хотят стать IT-специалистами

24 апреля 2024 в 07:51 Размер текста - 17 +

Школьники в 26% хотят поступить на IT-специальности Фото: Сергей Русанов © URA.RU Порядка 26% одиннадцатиклассников хотят поступить после школы на IT-специальности в высшие учебные заведения. Также 23% выпускников, которые продолжат обучение в колледжах РФ, хотят поступить на специальность программиста. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Большинство одиннадцатиклассников, решивших поступить в вузы, хотят стать IT-специалистами (26%)», — передает РБК информацию из опроса. Также в пятерку популярных направлений учебы вошли инженерные специальности (на них хотят поступить 12% школьников) и прикладные науки (10% выпускников). О профессиях учителя и врача задумываются 9% и 7% школьников соответственно. Выпускники, которые продолжат свое обучение в колледжах России, также зачастую хотят поступить на специальность программиста. Такую информацию рассказали 23% опрошенных родителей. Воспитателями или учителями хотят стать 12% школьников, следует из опроса SuperJob. Связать свою жизнь с медициной планируют 11% детей. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране будет подготовлено порядка миллиона специалистов для IT-отрасли, легкой промышленности, фармацевтики, судо- и авиастроения и других сфер. Также продолжится реализация федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого будут подготавливать специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка 26% одиннадцатиклассников хотят поступить после школы на IT-специальности в высшие учебные заведения. Также 23% выпускников, которые продолжат обучение в колледжах РФ, хотят поступить на специальность программиста. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Большинство одиннадцатиклассников, решивших поступить в вузы, хотят стать IT-специалистами (26%)», — передает РБК информацию из опроса. Также в пятерку популярных направлений учебы вошли инженерные специальности (на них хотят поступить 12% школьников) и прикладные науки (10% выпускников). О профессиях учителя и врача задумываются 9% и 7% школьников соответственно. Выпускники, которые продолжат свое обучение в колледжах России, также зачастую хотят поступить на специальность программиста. Такую информацию рассказали 23% опрошенных родителей. Воспитателями или учителями хотят стать 12% школьников, следует из опроса SuperJob. Связать свою жизнь с медициной планируют 11% детей. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране будет подготовлено порядка миллиона специалистов для IT-отрасли, легкой промышленности, фармацевтики, судо- и авиастроения и других сфер. Также продолжится реализация федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого будут подготавливать специалистов.