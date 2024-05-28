Министр просвещения РФ Кравцов раскрыл стоимость учебника по истории за 9 класс

Министр Кравцов: стоимость нового учебника по истории составит менее 209 рублей

28 мая 2024 в 06:11 Размер текста - 17 +

Новые учебники по истории и обществознанию будут стоить менее 209 рублей, заявил Сергей Кравцов Фото: Роман Наумов © URA.RU Учебник помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова «История России» для 6-9 классов школы будут закупать менее, чем за 208 рублей 88 копеек. В ту же сумму обойдется и «Всеобщая история» под авторством Мединского и научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. «Мы продолжаем активную работу по снижению цены на учебники, это помогает разгрузить субъекты и быстрее обеспечить ребят по всей стране новыми едиными учебниками. По итогам аукциона стоимость учебников по истории и обществознанию составит менее 209 рублей с учетом доставки в регионы», — рассказал Кравцов «Ведомостям». Единый государственный учебник по обществознанию для 9-х классов учебным заведениям обойдется в 208 рублей 41 копейку. При этом стартовая цена на все три книги, которая была заявлена во время начала аукционов, составляла 900 рублей. По итогам аукциона право на печать учебников получило издательство «Просвещение». Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под новые уроки истории и обществознания. Изменения не усложнят сдачу экзамена, но добавит новую тему и увеличит число часов для изучения истории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учебник помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова «История России» для 6-9 классов школы будут закупать менее, чем за 208 рублей 88 копеек. В ту же сумму обойдется и «Всеобщая история» под авторством Мединского и научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. «Мы продолжаем активную работу по снижению цены на учебники, это помогает разгрузить субъекты и быстрее обеспечить ребят по всей стране новыми едиными учебниками. По итогам аукциона стоимость учебников по истории и обществознанию составит менее 209 рублей с учетом доставки в регионы», — рассказал Кравцов «Ведомостям». Единый государственный учебник по обществознанию для 9-х классов учебным заведениям обойдется в 208 рублей 41 копейку. При этом стартовая цена на все три книги, которая была заявлена во время начала аукционов, составляла 900 рублей. По итогам аукциона право на печать учебников получило издательство «Просвещение». Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под новые уроки истории и обществознания. Изменения не усложнят сдачу экзамена, но добавит новую тему и увеличит число часов для изучения истории.