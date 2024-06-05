Происшествия Mash: два рязанских чиновника пострадали в драке с подростками 05 июня 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + Толпа подростков избила двух чиновников в Рязани (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Рязани группа подростков избила чиновников у здания городской администрации, когда те пытались разнять драку несовершеннолетних. Об этом сообщает Mash. «Массовую драку подростков хотели разнять чиновники в Рязани. Но детишки избили и их. У одного служащего сотрясение мозга, у второго — синяки и ссадины», — передают авторы канала. Отмечается, что инцидент произошел у здания городской администрации. Чиновники уже сняли побои, а также написали заявление в полицию. URA.RU подало запрос в УМВД по Рязани с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Рязани группа подростков избила чиновников у здания городской администрации, когда те пытались разнять драку несовершеннолетних. Об этом сообщает Mash. «Массовую драку подростков хотели разнять чиновники в Рязани. Но детишки избили и их. У одного служащего сотрясение мозга, у второго — синяки и ссадины», — передают авторы канала. Отмечается, что инцидент произошел у здания городской администрации. Чиновники уже сняли побои, а также написали заявление в полицию. URA.RU подало запрос в УМВД по Рязани с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям