Mash: два рязанских чиновника пострадали в драке с подростками

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Толпа подростков избила двух чиновников в Рязани (архивное фото) Фото:

В Рязани группа подростков избила чиновников у здания городской администрации, когда те пытались разнять драку несовершеннолетних. Об этом сообщает Mash.

«Массовую драку подростков хотели разнять чиновники в Рязани. Но детишки избили и их. У одного служащего сотрясение мозга, у второго — синяки и ссадины», — передают авторы канала. Отмечается, что инцидент произошел у здания городской администрации. Чиновники уже сняли побои, а также написали заявление в полицию.

URA.RU подало запрос в УМВД по Рязани с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Рязани группа подростков избила чиновников у здания городской администрации, когда те пытались разнять драку несовершеннолетних. Об этом сообщает Mash. «Массовую драку подростков хотели разнять чиновники в Рязани. Но детишки избили и их. У одного служащего сотрясение мозга, у второго — синяки и ссадины», — передают авторы канала. Отмечается, что инцидент произошел у здания городской администрации. Чиновники уже сняли побои, а также написали заявление в полицию. URA.RU подало запрос в УМВД по Рязани с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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