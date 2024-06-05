Mash: два рязанских чиновника пострадали в драке с подростками

Толпа подростков избила двух чиновников в Рязани (архивное фото)
В Рязани группа подростков избила чиновников у здания городской администрации, когда те пытались разнять драку несовершеннолетних. Об этом сообщает Mash.
«Массовую драку подростков хотели разнять чиновники в Рязани. Но детишки избили и их. У одного служащего сотрясение мозга, у второго — синяки и ссадины», — передают авторы канала. Отмечается, что инцидент произошел у здания городской администрации. Чиновники уже сняли побои, а также написали заявление в полицию.
URA.RU подало запрос в УМВД по Рязани с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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