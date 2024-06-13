Сотни солдат НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности

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Более 300 тысяч солдат НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности Фото:
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Сотни тысяч солдат Североатлантического альянса находятся в состоянии высокой степени готовности. Об этом рассказал представитель НАТО.

«Более 300 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности», — сказал представитель альянса. Его слова передает РИА Новости.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Глушко заявил, что все сегодняшние действия НАТО являются подготовкой к возможному столкновению с Россией, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что никаких агрессивных планов в отношении НАТО у России не было и нет, но Москва понимает, что они есть у альянса.

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Сотни тысяч солдат Североатлантического альянса находятся в состоянии высокой степени готовности. Об этом рассказал представитель НАТО. «Более 300 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности», — сказал представитель альянса. Его слова передает РИА Новости. Ранее замглавы МИД РФ Александр Глушко заявил, что все сегодняшние действия НАТО являются подготовкой к возможному столкновению с Россией, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что никаких агрессивных планов в отношении НАТО у России не было и нет, но Москва понимает, что они есть у альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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