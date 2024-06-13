Сотни солдат НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности

13 июня 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Более 300 тысяч солдат НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотни тысяч солдат Североатлантического альянса находятся в состоянии высокой степени готовности. Об этом рассказал представитель НАТО. «Более 300 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности», — сказал представитель альянса. Его слова передает РИА Новости. Ранее замглавы МИД РФ Александр Глушко заявил, что все сегодняшние действия НАТО являются подготовкой к возможному столкновению с Россией, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что никаких агрессивных планов в отношении НАТО у России не было и нет, но Москва понимает, что они есть у альянса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни тысяч солдат Североатлантического альянса находятся в состоянии высокой степени готовности. Об этом рассказал представитель НАТО. «Более 300 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности», — сказал представитель альянса. Его слова передает РИА Новости. Ранее замглавы МИД РФ Александр Глушко заявил, что все сегодняшние действия НАТО являются подготовкой к возможному столкновению с Россией, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что никаких агрессивных планов в отношении НАТО у России не было и нет, но Москва понимает, что они есть у альянса.