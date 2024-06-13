Сотни солдат НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности

Сотни тысяч солдат Североатлантического альянса находятся в состоянии высокой степени готовности. Об этом рассказал представитель НАТО.
«Более 300 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности», — сказал представитель альянса. Его слова передает РИА Новости.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Глушко заявил, что все сегодняшние действия НАТО являются подготовкой к возможному столкновению с Россией, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что никаких агрессивных планов в отношении НАТО у России не было и нет, но Москва понимает, что они есть у альянса.
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