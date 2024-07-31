Просивший помощи у Кадырова муж Бакальчук: надо было поговорить с женой с глазу на глаз

Бакальчук: надо было поговорить с женой лично перед обращением к Кадырову
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Владислав Бакальчук, инициировавший скандал вокруг Wildberries из-за развода с женой, сказал, что надо было решать проблемы внутри семьи Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что нужно было решать семейные проблемы внутри семьи, поговорить как взрослые люди. Так он прокомментировал развод с женой, владелицей маркетплейса, Татьяной Бакальчук, который привел к глобальному скандалу. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

«Всем в нашей семье было бы легче пройти эту ситуацию, если бы мы поговорили как взрослые люди — лично, с глазу на глаз», — рассказал Бакальчук в интервью Shot. До этого Владислав встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым с просьбой помочь решить ситуацию вокруг семейного бизнеса.

Новость по теме
Кто такая Татьяна Бакальчук, оказавшаяся в эпицентре скандала с «рейдерским захватом» Wildberries

Ранее Бакальчук заявил о намерении бороться за свою семью и бизнес, комментируя информацию о рейдерском захвате компании. Он подчеркнул, что для него сохранение семьи, где растут семеро детей, является приоритетом, отметив, что до появления Роберта Мирзояна из Russ Outdoor их семейные отношения были гармоничными.

Бакальчук также пожаловался Кадырову на захват активов через юридические махинации с участием «известных кавказцев» и компании Russ Outdoor, и получил обещание помощи. Несмотря на эти заявления, Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, опровергла слова мужа и объявила о разводе. Впоследствии Wildberries совместно с Russ Outdoor объявили о создании объединенной компании, которая возьмет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что нужно было решать семейные проблемы внутри семьи, поговорить как взрослые люди. Так он прокомментировал развод с женой, владелицей маркетплейса, Татьяной Бакальчук, который привел к глобальному скандалу. Об этом он рассказал в интервью журналистам. «Всем в нашей семье было бы легче пройти эту ситуацию, если бы мы поговорили как взрослые люди — лично, с глазу на глаз», — рассказал Бакальчук в интервью Shot. До этого Владислав встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым с просьбой помочь решить ситуацию вокруг семейного бизнеса. Ранее Бакальчук заявил о намерении бороться за свою семью и бизнес, комментируя информацию о рейдерском захвате компании. Он подчеркнул, что для него сохранение семьи, где растут семеро детей, является приоритетом, отметив, что до появления Роберта Мирзояна из Russ Outdoor их семейные отношения были гармоничными. Бакальчук также пожаловался Кадырову на захват активов через юридические махинации с участием «известных кавказцев» и компании Russ Outdoor, и получил обещание помощи. Несмотря на эти заявления, Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, опровергла слова мужа и объявила о разводе. Впоследствии Wildberries совместно с Russ Outdoor объявили о создании объединенной компании, которая возьмет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...