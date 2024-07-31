Просивший помощи у Кадырова муж Бакальчук: надо было поговорить с женой с глазу на глаз

Бакальчук: надо было поговорить с женой лично перед обращением к Кадырову

Владислав Бакальчук, инициировавший скандал вокруг Wildberries из-за развода с женой, сказал, что надо было решать проблемы внутри семьи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что нужно было решать семейные проблемы внутри семьи, поговорить как взрослые люди. Так он прокомментировал развод с женой, владелицей маркетплейса, Татьяной Бакальчук, который привел к глобальному скандалу. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

«Всем в нашей семье было бы легче пройти эту ситуацию, если бы мы поговорили как взрослые люди — лично, с глазу на глаз», — рассказал Бакальчук в интервью Shot. До этого Владислав встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым с просьбой помочь решить ситуацию вокруг семейного бизнеса.

Ранее Бакальчук заявил о намерении бороться за свою семью и бизнес, комментируя информацию о рейдерском захвате компании. Он подчеркнул, что для него сохранение семьи, где растут семеро детей, является приоритетом, отметив, что до появления Роберта Мирзояна из Russ Outdoor их семейные отношения были гармоничными.

Бакальчук также пожаловался Кадырову на захват активов через юридические махинации с участием «известных кавказцев» и компании Russ Outdoor, и получил обещание помощи. Несмотря на эти заявления, Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, опровергла слова мужа и объявила о разводе. Впоследствии Wildberries совместно с Russ Outdoor объявили о создании объединенной компании, которая возьмет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.