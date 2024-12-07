Появилось видео задержания готовивших крупный теракт в Дагестане

Обнародованы кадры задержания членов террористической ячейки в Дагестане, которые собирались совершить крупный теракт. Соответствующее видео представило республиканское УФСБ.
На кадрах, опубликованных ТАСС, видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности врываются в помещение и задерживают мужчин. Они дают пояснения о том, что хранили провода, элементы питания и ацетон для детонатора, которые собирались использовать для изготовления взрывного устройства.
Как сообщало URA.RU ранее, 7 декабря сотрудники УФСБ по Республике Дагестан и МВД по региону задержали 12 человек. Мужчины планировали крупный теракт. Они являлись представителями законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации. Злоумышленники уже дают признательные показания.
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