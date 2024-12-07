07 декабря 2024

Появилось видео задержания готовивших крупный теракт в Дагестане

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
В Дагестане сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт Фото:

Обнародованы кадры задержания членов террористической ячейки в Дагестане, которые собирались совершить крупный теракт. Соответствующее видео представило республиканское УФСБ.

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На кадрах, опубликованных ТАСС, видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности врываются в помещение и задерживают мужчин. Они дают пояснения о том, что хранили провода, элементы питания и ацетон для детонатора, которые собирались использовать для изготовления взрывного устройства.

Как сообщало URA.RU ранее, 7 декабря сотрудники УФСБ по Республике Дагестан и МВД по региону задержали 12 человек. Мужчины планировали крупный теракт. Они являлись представителями законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации. Злоумышленники уже дают признательные показания.

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Обнародованы кадры задержания членов террористической ячейки в Дагестане, которые собирались совершить крупный теракт. Соответствующее видео представило республиканское УФСБ. На кадрах, опубликованных ТАСС, видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности врываются в помещение и задерживают мужчин. Они дают пояснения о том, что хранили провода, элементы питания и ацетон для детонатора, которые собирались использовать для изготовления взрывного устройства. Как сообщало URA.RU ранее, 7 декабря сотрудники УФСБ по Республике Дагестан и МВД по региону задержали 12 человек. Мужчины планировали крупный теракт. Они являлись представителями законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации. Злоумышленники уже дают признательные показания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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