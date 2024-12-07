Появилось видео задержания готовивших крупный теракт в Дагестане

08 декабря 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

В Дагестане сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обнародованы кадры задержания членов террористической ячейки в Дагестане, которые собирались совершить крупный теракт. Соответствующее видео представило республиканское УФСБ. Новость по теме ФСБ заявила о подготовке крупного теракта в Дагестане: как удалось предотвратить трагедию На кадрах, опубликованных ТАСС, видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности врываются в помещение и задерживают мужчин. Они дают пояснения о том, что хранили провода, элементы питания и ацетон для детонатора, которые собирались использовать для изготовления взрывного устройства. Как сообщало URA.RU ранее, 7 декабря сотрудники УФСБ по Республике Дагестан и МВД по региону задержали 12 человек. Мужчины планировали крупный теракт. Они являлись представителями законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации. Злоумышленники уже дают признательные показания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обнародованы кадры задержания членов террористической ячейки в Дагестане, которые собирались совершить крупный теракт. Соответствующее видео представило республиканское УФСБ. На кадрах, опубликованных ТАСС, видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности врываются в помещение и задерживают мужчин. Они дают пояснения о том, что хранили провода, элементы питания и ацетон для детонатора, которые собирались использовать для изготовления взрывного устройства. Как сообщало URA.RU ранее, 7 декабря сотрудники УФСБ по Республике Дагестан и МВД по региону задержали 12 человек. Мужчины планировали крупный теракт. Они являлись представителями законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации. Злоумышленники уже дают признательные показания.