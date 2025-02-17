Член СПЧ Кабанов: американское USAID финансирует неконтролируемую миграцию в Россию

Член СПЧ Кабанов: USAID финансирует неконтролируемую миграцию в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Агентство по международному развитию США финансирует миграцию жителей Средней Азии в Россию
Агентство по международному развитию США финансирует миграцию жителей Средней Азии в Россию Фото:

Американское USAID (Агентство по международному развитию США) открыто финансировало миграцию жителей Средней Азии в Россию, заявил в беседе с корреспондентом URA.RU председатель национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, именно эта организация стояла за законами о национальных автономиях и поддерживала бесконтрольный завоз мигрантов в РФ.

«Не нужно лишних подозрений, там все открыто. Именно USAID являлось финансирующей стороной США для миграции в Россию. За спонсированием самой USAID стоят американские спецслужбы, а решения о поддержке тех или иных проектов принимаются на уровне Госдепа и ЦРУ. Американская организация поддерживала и издание учебников, которые искажали российскую историю», — уверен Кабанов.

Но если раньше деятельность USAID была более открытой, то сейчас, по словам Кабанова, финансирование осуществляется более закрытыми путями. «Финансирование USAID в России не прекратилось, оно по прежнему идет, но другими, более закрытыми путями», — утверждает Кабанов, не вдаваясь в конкретные детали.

Кабанов призывает проверить лоббистов, которые открыто выступают за миграцию и выявить их связь с американским финансированием. По его мнению, необходимо прекратить их взаимодействие с иностранными структурами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с USAID, призвал публично покаяться тех, кто получает деньги из-за рубежа. Он также отметил, что многие «релоканты», уехавшие из России в надежде на финансирование со стороны USAID, могут остаться «голодными и холодными».

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Американское USAID (Агентство по международному развитию США) открыто финансировало миграцию жителей Средней Азии в Россию, заявил в беседе с корреспондентом URA.RU председатель национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, именно эта организация стояла за законами о национальных автономиях и поддерживала бесконтрольный завоз мигрантов в РФ. «Не нужно лишних подозрений, там все открыто. Именно USAID являлось финансирующей стороной США для миграции в Россию. За спонсированием самой USAID стоят американские спецслужбы, а решения о поддержке тех или иных проектов принимаются на уровне Госдепа и ЦРУ. Американская организация поддерживала и издание учебников, которые искажали российскую историю», — уверен Кабанов. Но если раньше деятельность USAID была более открытой, то сейчас, по словам Кабанова, финансирование осуществляется более закрытыми путями. «Финансирование USAID в России не прекратилось, оно по прежнему идет, но другими, более закрытыми путями», — утверждает Кабанов, не вдаваясь в конкретные детали. Кабанов призывает проверить лоббистов, которые открыто выступают за миграцию и выявить их связь с американским финансированием. По его мнению, необходимо прекратить их взаимодействие с иностранными структурами. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с USAID, призвал публично покаяться тех, кто получает деньги из-за рубежа. Он также отметил, что многие «релоканты», уехавшие из России в надежде на финансирование со стороны USAID, могут остаться «голодными и холодными».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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