Американское USAID (Агентство по международному развитию США) открыто финансировало миграцию жителей Средней Азии в Россию, заявил в беседе с корреспондентом URA.RU председатель национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, именно эта организация стояла за законами о национальных автономиях и поддерживала бесконтрольный завоз мигрантов в РФ.
«Не нужно лишних подозрений, там все открыто. Именно USAID являлось финансирующей стороной США для миграции в Россию. За спонсированием самой USAID стоят американские спецслужбы, а решения о поддержке тех или иных проектов принимаются на уровне Госдепа и ЦРУ. Американская организация поддерживала и издание учебников, которые искажали российскую историю», — уверен Кабанов.
Но если раньше деятельность USAID была более открытой, то сейчас, по словам Кабанова, финансирование осуществляется более закрытыми путями. «Финансирование USAID в России не прекратилось, оно по прежнему идет, но другими, более закрытыми путями», — утверждает Кабанов, не вдаваясь в конкретные детали.
Кабанов призывает проверить лоббистов, которые открыто выступают за миграцию и выявить их связь с американским финансированием. По его мнению, необходимо прекратить их взаимодействие с иностранными структурами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с USAID, призвал публично покаяться тех, кто получает деньги из-за рубежа. Он также отметил, что многие «релоканты», уехавшие из России в надежде на финансирование со стороны USAID, могут остаться «голодными и холодными».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.