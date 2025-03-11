В Петербурге Donghee Rus возобновляет производство автокомпонентов и активно ищет сотрудников

Южнокорейский производитель автокомпонентов Donghee Rus объявил о возобновлении и расширении работы своего завода в Петербурге. Компания уже начала активный набор сотрудников на производственные позиции.
«Корейский поставщик автокомпонентов Donghee Rus начал набирать персонал в Петербурге, следует из данных на рекрутиновых сервисах. В компании подтвердили, что готовятся перезапустить производство», — пишет «Деловой Петербург». Как следует из данных портала hh.ru, в настоящее время Donghee Rus ищет инженера на производство и оператора производственной линии.
В обязанности новых сотрудников войдет контроль за производством автокомпонентов, в частности сваркой и сборкой топливных баков, а также элементов задней подвески. Примечательно, что компания не требует от кандидатов обязательного опыта работы, однако необходимым условием является знание английского языка. Donghee Rus предлагает своим сотрудникам полный социальный пакет, а также корпоративную развозку от станций метро на севере Петербурга. Работодатель акцентирует внимание на том, что сотрудники будут работать в иностранной компании на современном и технологичном производстве.
Представитель Donghee Rus подтвердил, что предприятие планирует существенно расширить производство уже к лету 2024 года. По его словам, санкционные ограничения ранее не позволяли компании полноценно функционировать, но сейчас ситуация изменилась, и завод готовится к активному возобновлению работы. Ранее завод Donghee, расположенный в поселке Левашово на Горском шоссе, поставлял автокомпоненты для петербургского завода Hyundai. Среди выпускаемых компонентов были передние опоры двигателя, люки автомобилей, передние и задние подвески, педали и топливные баки.
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