24 марта 2025

В Петербурге мошенники начали продавать билеты на «Алые паруса»

© Служба новостей «URA.RU»
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28 июня доступ в акваторию Невы будет полностью закрыт для всех судов
28 июня доступ в акваторию Невы будет полностью закрыт для всех судов Фото:

В Петербурге в преддверии «Алых парусов», которые ежегодно привлекают тысячи зрителей, появились предложения о продаже билетов на корабли для просмотра праздника. Однако, 28 июня доступ в акваторию Невы будет полностью закрыт для всех судов. О мошенничестве в Интернете предупредил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Появились сообщения о том, что в Сети продают билеты на корабли для просмотра „Алых парусов“. Если вы увидите подобные предложения, то ни в коем случае не переводите этим людям деньги. Это мошенники», — написал Пиотровский в своем telegram-канале.

«Алые паруса», традиционный праздник выпускников, пройдет в Санкт-Петербурге 28 июня 2025 года. По сложившейся традиции, мероприятие будет включать две основные части: концерт на Дворцовой площади и водно-пиротехническое шоу на реке Неве.

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В Петербурге в преддверии «Алых парусов», которые ежегодно привлекают тысячи зрителей, появились предложения о продаже билетов на корабли для просмотра праздника. Однако, 28 июня доступ в акваторию Невы будет полностью закрыт для всех судов. О мошенничестве в Интернете предупредил вице-губернатор города Борис Пиотровский. «Появились сообщения о том, что в Сети продают билеты на корабли для просмотра „Алых парусов“. Если вы увидите подобные предложения, то ни в коем случае не переводите этим людям деньги. Это мошенники», — написал Пиотровский в своем telegram-канале. «Алые паруса», традиционный праздник выпускников, пройдет в Санкт-Петербурге 28 июня 2025 года. По сложившейся традиции, мероприятие будет включать две основные части: концерт на Дворцовой площади и водно-пиротехническое шоу на реке Неве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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