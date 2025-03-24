В Петербурге мошенники начали продавать билеты на «Алые паруса»

В Петербурге в преддверии «Алых парусов», которые ежегодно привлекают тысячи зрителей, появились предложения о продаже билетов на корабли для просмотра праздника. Однако, 28 июня доступ в акваторию Невы будет полностью закрыт для всех судов. О мошенничестве в Интернете предупредил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«Появились сообщения о том, что в Сети продают билеты на корабли для просмотра „Алых парусов“. Если вы увидите подобные предложения, то ни в коем случае не переводите этим людям деньги. Это мошенники», — написал Пиотровский в своем telegram-канале.
«Алые паруса», традиционный праздник выпускников, пройдет в Санкт-Петербурге 28 июня 2025 года. По сложившейся традиции, мероприятие будет включать две основные части: концерт на Дворцовой площади и водно-пиротехническое шоу на реке Неве.
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