Собчак намеренно набирает антирейтинг, Жириновский обгонит Зюганова

17:46 04 декабря 2017 0

В конце ноября лишь 58% россиян заявили, что пойдут голосовать на президентских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

4 декабря сразу два социологических агентства — «Левада-Центр» и «Ромир» — представили результаты опросов, посвященных президентским выборам в России. Политологи и социологи прокомментировали «URA.RU» главные выводы этих опросов и рассказали, что на уме у россиян за три с половиной месяца до дня голосования.

По данным «Левада-Центра», в выборах готовы принять участие 58% россиян.

Все опросы, проводимые за три месяца до голосования, показывают примерно такие же цифры по явке отмечает политолог Максим Жаров. Он не находит в данных опросах ничего необычного.

На выборах президента в 2008 году явка составила — 69%, в 2012-м — 65% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На президентских выборах 2012 года явка составила 65,34%, при этом все тот же «Левада-Центр» прогнозировал явку в 69%.

Ранее Кремль рассчитывал на явку в 70%, отмечает директор Центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «Однако отказ от этой установки произошел еще весной. Судя по всему, явка вряд ли превысит 65%, и, я думаю, власть это устроит», — рассказал политолог «URA.RU».

В самом «Левада-Центре» отмечают, что потенциальная явка еще будет расти. «Фактор официального объявления выборов президента может ее повысить. Кроме того, самый главный кандидат еще не выдвинулся. Чем ближе к выборам, тем быстрей будет расти число желающих сходить проголосовать», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь «Левада-Центра» Карина Пипия.

Все ответы о том, пойдут ли люди на выборы, всегда крайне недостоверны, говорит профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. «Результаты по ответу на вопрос „пойдешь ли ты на выборы?“ бессмысленны. Люди считают своим долгом ответить, что пойдут, но что будет на самом деле — неизвестно. Как правило, решение принимается в последний момент и зависит от занятости, погоды и просто настроения», — говорит Матвейчев «URA.RU».

Социологи замерили рейтинг Алексея Навального. «Ромир» дал ему 3%, «Левада-Центр» — 2%. Эти цифры завышены, считает Матвейчев.

Социологи дают Навальному от 2 до 3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«И Gallup, заказавший опрос „Ромиру“, и „Левада“ — оппозиционные социологические агентства. Они все время завышают рейтинг оппозиционных фигур. Я думаю, что реально у Навального нет этих 2-3%. Если брать данные только по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим крупным городам, то, может быть, 3% и будут, но если поделить их на всю страну, то мы увидим совсем другие показатели», — рассказал Матвейчев.

Те 2-3%, которые дают Навальному, находятся в районе той самой статистической погрешности, о которой, анонсируя результаты опросов, говорят социологи, отмечает Жаров. «Всерьез говорить о Навальном как о факторе, воздействующем на рейтинг главного кандидата и его основных оппонентов, я бы не стал. Согласно всем опросам, Навальный — это фигура, за которую люди голосовать не готовы», — говорит Жаров.

Салин считает, что россияне не видят президента в Алексее Навальном. «Электоральный вес Навального надо смотреть в динамике, однако осенью он фактически убил свою кампанию», — говорит политолог.

Жириновский обгоняет Зюганова и выходит на второе место. Исследовательский холдинг «Ромир» дает Жириновскому и Зюганову 8% и 7%, «Левада-Центр» — 4% и 3% соответственно.

Жириновский — первый из представителей парламентских партий, кто заявил, что будет участвовать в выборах президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разговоры о том, что ЛДПР начало обгонять КПРФ, ведутся еще с прошлогодних выборов в Госдуму, отмечает Матвейчев. «Это связано с активностью Жириновского, который присутствует на многих ток-шоу. Его активность забивает эфир, а выступления с ним расходятся по интернету, становясь вирусными роликами. У него действительно большие шансы, на то, чтобы обогнать Зюганова», — говорит Матвейчев.

О том, что Жириновский стал главным оппозиционером страны и обгонит Зюганова, говорить пока рано, ведь последний еще даже не заявил о своем участии в выборах, отмечает Салин. «У Жириновского стабильный рейтинг за счет его медиаактивности. А рейтинг Зюганова способен к мобилизации. Во время предвыборной кампании Зюганов всегда обходит лидера ЛДПР на финишной прямой. Сейчас долю неопределенности накладывает фактор преемника, который может пойти на выбор от КПРФ вместо Зюганова», — говорит Салин.

Согласно «Ромиру», самый высокий антирейтинг из политиков у Ксении Собчак. 64% граждан заявили, что не проголосовали бы за нее никогда.

Собчак заявляла, что она одна из самых узнаваемых людей в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая развернула активную деятельность в первую неделю после выдвижения, однако на этом все и закончилось, говорит Салин. «Собчак сделала уверенную заявку на участие, однако затем силы, возражающие против ее участия, взяли верх. Они сумели фактически заблокировать ход ее кампании, создать проблемы с финансированием. После выдвижения господина [бизнес-омбудсмена Бориса] Титова шансы на то, что Собчак вообще будет зарегистрирована, несколько снизились», — говорит политолог.

Антирейтинг совершенно не волнует Собчак, отмечает Матвейчев. «Она не идет побеждать на выборы, поэтому антирейтинг может быть хоть 70%, хоть 80%. Ей важно набрать 5%, поэтому она жестит, провоцирует людей, нацеливаясь лишь на определенную аудиторию», — полагает политолог.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за оппонентов президента в общей сложности отдали бы голоса 25% россиян, следует из данных «Ромира».

На выборах в 2012 году Путин набрал 63% голосов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос, который задавало агентство «Ромир», звучал некорректно, считает Жаров. «Когда вы спрашиваете у людей, будут они голосовать за Владимира Путина или за кого-то другого, человек начинает склоняться в сторону конкретного предложенного варианта. Поэтому цифра 25% совершенно условна. Согласно данным ВЦИОМ по социальному самочувствию людей, оппозиционного электората куда больше», — говорит Жаров.

Матвейчев, наоборот, отмечает, что большинство региональных социологических агентств дает Путину рейтинг 80%, поэтому результаты «Ромира» даже несколько занижены.

Согласно данным «Левады-Центра», 45% россиян пойдут на выборы из чувства долга, и лишь 24% — потому что хотят поддержать определенного кандидата.

Социологи утверждают, что основной мотив для голосования у россиян — это чувство долга Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подобное отношение говорит о том, что в России еще сильны советские традиции голосования, отмечает Жаров. «Старшее поколение еще помнит, что поход на выборы напрямую связан с чувством исполнения гражданского долга. И отношение большинства людей к выборам будет таким до тех пор, пока старшее поколение численно преобладает над молодежью», — говорит политолог.

Опрошенные просто выбирали наиболее знакомый им вариант ответа из числа предложенных, отмечают в самом «Левада-Центре». «Говорить о высокой гражданской активности не приходится. Если посмотреть на другие индикаторы активности, то увидим, что люди вспоминают про гражданский долг не так часто, как хотелось бы», — говорит Пипия.

Выборы президента состоятся 18 марта. Пока о своем желании участвовать в них заявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Алексей Навальный, Ксения Собчак и уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Владимир Путин о своем участии в выборах еще не заявлял.