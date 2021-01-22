Игра с озвучкой Жириновского и большой сборник Pixar

Студия Mehsoft выпустила игру Call of LDPR, героя в которой озвучил сам В.В.Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

На этой неделе, специально для тех, кто устал от серьезных новостей и проблем, мы подготовили насыщенную Афишу для ценителей домашнего отдыха. Забыться и настроиться на позитивный уикенд нам помогут сборник лучших мультфильмов Disney, необычная компьютерная игра, хорошее кино, музыка и, конечно, долгожданный бой за звание чемпиона.

7. Вернитесь в детство

Кинокомпания Disney показала трейлер сборника короткометражных фильмов «Pixar Popcorn», основанных на вселенных самых популярных проектов Pixar. Ролик появился на ютьюб-канале анимационной студии. Посмотреть новые мультфильмы с любимыми героями можно будет с 22 января на стриминговой платформе Disney+. В сборник войдут 10 картин, персонажами которых станут, в частности, овечки и пара картофелин из «Истории игрушек», рыбка Дори из «В поисках Немо» и скелеты из «Тайны Коко».

6. Насладитесь лучшей музыкой

На канале Министерства культуры Свердловской области вышел ролик о самых ярких музыкальных релизах екатеринбургских исполнителей, выпущенных в 2020 году: лучезарный синти-поп the abc, психоделия от «Скукиных детей», «Курара», «Сансара», Лиза Неволина и другие герои уральской музыкальной индустрии.

5. Узнайте историю с новой стороны

Музей Транспорта Москвы запустил видеоинсталляцию « Легенды СРВ » на основе легенд Северного речного вокзала. В инсталляции приняли участие Александра Ревенко, Павел Артемьев, Никита Ефремов, Ирина Мартыненко, Марк Тишман, Мириам Сехон и Филипп Григорьян.

4. Поиграйте в виртуальную политику

Студия блогера Ильи Мэддисона Mehsoft выпустила игру Call of LDPR. Вариативный шутер от первого лица, рассказывающий о жизни обычных людей в России, жизнь которых в корне меняется с приходом в их глубинку партии ЛДПР. В озвучивании проекта принимали участие такие личности Рунета, как Илья Мэдиссон, Юрий Хованский, и сам Жириновский. Игра уже доступна для покупки в Steam.

3. Почтите память великого режиссера

В московском кинотеатре «Иллюзион» с 20 по 27 января пройдет неделя итальянского режиссера Федерико Феллини. « Голос Луны » — последняя картина Феллини, которая ранее никогда не выходила в российский прокат. Предлагаем вам познакомиться с ней прямо сейчас:

2. Посмотрите бой за звание чемпиона

Бой Конор Макгрегор — Дастин Порье станет первым большим событием промоушна в 2021 году. Победитель будет драться за чемпионский пояс. Ивент пройдет в ночь с 23 на 24 января по московскому времени. Прямая трансляция начнется 24 января в 6:00 по московскому времени на UFC TV (приложение Wink) и UFC Fight Pass .

1. Побывайте на легендарном концерте

24 января легендарная исландская певица Бьорк выступит под аккомпанемент органа и оркестра. Концерт будет проходить онлайн. Билеты от 1000 рублей. Начало в 20:00.