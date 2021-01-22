Игра с озвучкой Жириновского и большой сборник Pixar

На этой неделе, специально для тех, кто устал от серьезных новостей и проблем, мы подготовили насыщенную Афишу для ценителей домашнего отдыха. Забыться и настроиться на позитивный уикенд нам помогут сборник лучших мультфильмов Disney, необычная компьютерная игра, хорошее кино, музыка и, конечно, долгожданный бой за звание чемпиона.
7. Вернитесь в детство
Кинокомпания Disney показала
6. Насладитесь лучшей музыкой
На канале Министерства культуры Свердловской области вышел ролик о самых ярких музыкальных релизах екатеринбургских исполнителей, выпущенных в 2020 году: лучезарный синти-поп the abc, психоделия от «Скукиных детей», «Курара», «Сансара», Лиза Неволина и другие герои уральской музыкальной индустрии.
5. Узнайте историю с новой стороны
Музей Транспорта Москвы запустил видеоинсталляцию «
4. Поиграйте в виртуальную политику
Студия блогера Ильи Мэддисона Mehsoft выпустила игру Call of LDPR. Вариативный шутер от первого лица, рассказывающий о жизни обычных людей в России, жизнь которых в корне меняется с приходом в их глубинку партии ЛДПР. В озвучивании проекта принимали участие такие личности Рунета, как Илья Мэдиссон, Юрий Хованский, и сам Жириновский. Игра уже доступна для покупки в Steam.
3. Почтите память великого режиссера
В московском кинотеатре «Иллюзион» с 20 по 27 января пройдет неделя итальянского режиссера Федерико Феллини. «
2. Посмотрите бой за звание чемпиона
Бой Конор Макгрегор — Дастин Порье станет первым большим событием промоушна в 2021 году. Победитель будет драться за чемпионский пояс. Ивент пройдет в ночь с 23 на 24 января по московскому времени. Прямая трансляция начнется 24 января в 6:00 по московскому времени на UFC TV (приложение Wink) и
1. Побывайте на легендарном концерте
24 января легендарная исландская певица
План на понедельник мы опубликуем через сутки. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в