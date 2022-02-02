Моор отказался вредить отцу губернатора

Хотя федеральное руководство обещало политическую поддержку

02 февраля 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Губернатор Александр Моор отказался возглавить тюменское отделение ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исключение секретаря тюменского реготделения «Единой России» Андрея Артюхова из Генерального совета партии на декабрьском съезде оказалось частью большой игры, сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте. Следующим шагом должно было стать смещение Артюхова с поста, а его место в ЕР занял бы тюменский губернатор Александр Моор. Эта ротация должна была решить самые больные проблемы партии, но губернатор отказался от предложения. Причины и последствия этого — в материале URA.RU. «На прошедшем в декабре 2021 года федеральном съезде ЕР рассматривался вопрос о снятии Артюхова с поста секретаря, который он занимает с 2010 года. В частности, ему пеняли на формальную работу в регионе. Своеобразным „звоночком“ стал вывод единоросса из состава Генерального совета партии. А Моору руководство ЕР предложило возглавить тюменское отделение ЕР», — рассказал источник. Моору было предложено возглавить реготделение на федеральном съезде ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Назначение Моора стало бы продолжением федерального тренда, запущенного в 2019 году, когда лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал губернаторов выдвигаться на новый срок от партии, а не в качестве самовыдвиженцев. В конце 2021 года реготделения ЕР возглавили еще 12 глав регионов, включая губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Всего в России 26 губернаторов совмещают основную работу с руководством партийными ячейками. В пользу кандидатуры Моора говорил и тот факт, что чиновник успешно провел кампанию 2021 года по выборам в Тюменскую областную думу, возглавив партийный список. По итогам плебисцита единороссы получили 38 из 48 мандатов, несмотря на низкий рейтинг ЕР (28-30% по данным ВЦИОМ). Тем не менее, 27 января на региональной конференции Артюхов был переизбран на пост секретаря тюменского реготделения партии сроком на пять лет. Новость по теме В Кремле объяснили, как относятся к губернаторам, которые возглавят реготделения «Единой России» По информации источника агентства, это произошло из-за отказа Моора занять место главного единоросса региона. «В Тюменской области сохранили рабочую схему, когда Артюхов возглавляет партийную ячейку, но все равно находится под контролем областного правительства. Но Артюхову подали сигнал — его срок всегда может быть скорректирован», — отмечает инсайдер. Источник URA.RU, близкий к федеральному аппарату ЕР, не считает, что у Артюхова могут быть серьезные проблемы. «Возможно, у него есть недоброжелатели в определенном крыле партийного руководства, но позиции тюменского секретаря сильны. И из-за высокого процента ЕР на выборах в Госдуму в 2021 году (51,33% в Тюменской области, при 49,82% в среднем по стране — прим. ред.), и из-за сына-губернатора (Дмитрия Артюхова, главы ЯНАО — прим. ред.)», — сообщил он. Вывод Артюхова из Генсовета партии в декабре инсайдер объясняет обычной ротацией кадров. «Вместо него в Генсовет вошла [депутат Тюменской облдумы] Ольга Швецова, человек из команды Артюхова, на 100% ему лояльная. Кроме того, не стоит забывать, что в Генсовет на съезде ввели и Артюхова-младшего», — добавляет источник. Эксперты считают, что после переизбрания позициям Андрея Артюхова мало что угрожает Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский политолог Александр Безделов также считает, что позициям Артюхова-старшего ничего не угрожает. «Если бы была установка сменить власть в отделении ЕР, то это было сделано на во время региональной конференции. Теперь же странно менять секретаря через неделю после переизбрания. Тем более, что обычно губернатор становится во главе партийной ячейки в тех регионах, где у ЕР есть электоральные сложности, как в Свердловской области, например. В Тюмени же в этом году больших выборов не будет, поэтому необходимости в замене нет», — отмечает он. По информации инсайдеров, причин для отказа у тюменского губернатора было две. Первая — отставка Артюхова-старшего могла бы разозлить губернатора ЯНАО, с которым Моора связывают стратегические отношения. Вторая — губернатор Тюменской области по закону является главой всех трех регионов «тюменской матрешки» (полномочиями с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и Артюховым-младшим он делится по отдельному договору о сотрудничестве — прим. ред.), и тогда нужно было бы объединять все три отделения ЕР — на такую реформу федералы не решились из-за вероятного конфликта во всей «матрешке». Автор концепции «Политбюро 2.0», политконсультант Евгений Минченко, тем не менее, уверен, что тренд по назначению губернаторов секретарями отделений ЕР продолжится. При этом эксперт замечает, что такие случаи не всегда связаны с электоральным циклом. «Есть и другая причина — партия дает губернатору ресурс, он должен дать что-то взамен», — говорит он. Агентство направило в реготделение ЕР запрос о комментарии по ситуации с Артюховым. Запросы также направлены в федеральный аппарат партии и инфоцентр правительства Тюменской области. Ответы на них ожидаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Исключение секретаря тюменского реготделения «Единой России» Андрея Артюхова из Генерального совета партии на декабрьском съезде оказалось частью большой игры, сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте. Следующим шагом должно было стать смещение Артюхова с поста, а его место в ЕР занял бы тюменский губернатор Александр Моор. Эта ротация должна была решить самые больные проблемы партии, но губернатор отказался от предложения. Причины и последствия этого — в материале URA.RU. «На прошедшем в декабре 2021 года федеральном съезде ЕР рассматривался вопрос о снятии Артюхова с поста секретаря, который он занимает с 2010 года. В частности, ему пеняли на формальную работу в регионе. Своеобразным „звоночком“ стал вывод единоросса из состава Генерального совета партии. А Моору руководство ЕР предложило возглавить тюменское отделение ЕР», — рассказал источник. Назначение Моора стало бы продолжением федерального тренда, запущенного в 2019 году, когда лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал губернаторов выдвигаться на новый срок от партии, а не в качестве самовыдвиженцев. В конце 2021 года реготделения ЕР возглавили еще 12 глав регионов, включая губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Всего в России 26 губернаторов совмещают основную работу с руководством партийными ячейками. В пользу кандидатуры Моора говорил и тот факт, что чиновник успешно провел кампанию 2021 года по выборам в Тюменскую областную думу, возглавив партийный список. По итогам плебисцита единороссы получили 38 из 48 мандатов, несмотря на низкий рейтинг ЕР (28-30% по данным ВЦИОМ). Тем не менее, 27 января на региональной конференции Артюхов был переизбран на пост секретаря тюменского реготделения партии сроком на пять лет. По информации источника агентства, это произошло из-за отказа Моора занять место главного единоросса региона. «В Тюменской области сохранили рабочую схему, когда Артюхов возглавляет партийную ячейку, но все равно находится под контролем областного правительства. Но Артюхову подали сигнал — его срок всегда может быть скорректирован», — отмечает инсайдер. Источник URA.RU, близкий к федеральному аппарату ЕР, не считает, что у Артюхова могут быть серьезные проблемы. «Возможно, у него есть недоброжелатели в определенном крыле партийного руководства, но позиции тюменского секретаря сильны. И из-за высокого процента ЕР на выборах в Госдуму в 2021 году (51,33% в Тюменской области, при 49,82% в среднем по стране — прим. ред.), и из-за сына-губернатора (Дмитрия Артюхова, главы ЯНАО — прим. ред.)», — сообщил он. Вывод Артюхова из Генсовета партии в декабре инсайдер объясняет обычной ротацией кадров. «Вместо него в Генсовет вошла [депутат Тюменской облдумы] Ольга Швецова, человек из команды Артюхова, на 100% ему лояльная. Кроме того, не стоит забывать, что в Генсовет на съезде ввели и Артюхова-младшего», — добавляет источник. Тюменский политолог Александр Безделов также считает, что позициям Артюхова-старшего ничего не угрожает. «Если бы была установка сменить власть в отделении ЕР, то это было сделано на во время региональной конференции. Теперь же странно менять секретаря через неделю после переизбрания. Тем более, что обычно губернатор становится во главе партийной ячейки в тех регионах, где у ЕР есть электоральные сложности, как в Свердловской области, например. В Тюмени же в этом году больших выборов не будет, поэтому необходимости в замене нет», — отмечает он. По информации инсайдеров, причин для отказа у тюменского губернатора было две. Первая — отставка Артюхова-старшего могла бы разозлить губернатора ЯНАО, с которым Моора связывают стратегические отношения. Вторая — губернатор Тюменской области по закону является главой всех трех регионов «тюменской матрешки» (полномочиями с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и Артюховым-младшим он делится по отдельному договору о сотрудничестве — прим. ред.), и тогда нужно было бы объединять все три отделения ЕР — на такую реформу федералы не решились из-за вероятного конфликта во всей «матрешке». Автор концепции «Политбюро 2.0», политконсультант Евгений Минченко, тем не менее, уверен, что тренд по назначению губернаторов секретарями отделений ЕР продолжится. При этом эксперт замечает, что такие случаи не всегда связаны с электоральным циклом. «Есть и другая причина — партия дает губернатору ресурс, он должен дать что-то взамен», — говорит он. Агентство направило в реготделение ЕР запрос о комментарии по ситуации с Артюховым. Запросы также направлены в федеральный аппарат партии и инфоцентр правительства Тюменской области. Ответы на них ожидаются.