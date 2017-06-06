07:28 06 июня 2017 0

Галинка умеет удивить Фото: Instagram Миргаевой

Пермская модель Галинка Миргаева, известная как «русская Анджелина Джоли», впечатлила подписчиков, выложив в Instagram фотос отдыха на Кипре, где продемонстрировала откровенный вид сзади.

На снимке девушка лежит на надувном матрасе в бассейне, на ней красные бикини и очки. «Не знаю, что написать под этой фоткой, поэтому пусть эта остаётся здесь», — прокомментировала фотографию Миргаева. Подписчики отметили, что девушка нисколько не уступает звезде, на которую она так похожа, и находится в отличной форме.

Миргаева — фитнес-модель из Перми, получившая широкую известность благодаря сходству с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Несколько месяцев назад она вместе с Аленой Шишковой и Анной Калашниковой оскандалилась в ОАЭ из-за чересчур откровенных фото. Тогда уральская звезда Instagram выложила настолько «горячие» снимки из отеля Дубая, что это не понравилось владельцам гостиницы.