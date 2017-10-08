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09 октября 2017
08 октября 2017
21:44  08 октября 2017 2

Откровенное декольте сделало Ирину Шейк королевой светского вечера в Италии. ФОТО

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, шейк ирина
Ирина Шейк стала королевой вечера в ИталииФото: depositphotos.com

Всемирно известная модель, уроженка Южного Урала Ирина Шейк вернулась к светской жизни после рождения дочери. Накануне красавица поразила всех на ледовом шоу Intimissimi on ice в итальянской Вероне. На мероприятие модель надела платье с глубоким декольте и высоким разрезом.

Ирина Шейк уже много лет является лицом знаменитого бренда нижнего белья Intimissimi, она была приглашена на шоу вместе с мамой. Ирина с удовольствием позировала фотографам, показывая свою идеальную фигуру.

Как отмечает журнал Cosmopolitan, Ирина стала настоящей королевой вечера, удачно подобрав наряд. Малахитовое платье модели от Alexandre Vauthier, вырезы которого демонстрировали белье марки Intimissimi, сидело на ней идеально.

Всего полгода назад Ирина стала мамой, родив от голливудского актера Брэдли Купера дочь Лею. Месяц назад она впервые после декрета вышла на подиум. «Вы роскошная женщина!», «Шикарно!», — восхищаются поклонники Шейк.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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