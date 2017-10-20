17:31 20 октября 2017 0

Покажите, кто главный на дороге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила для сотрудников ГИБДД, которые не очень понравятся российским водителям. Все эти поправки довольно сильно повлияют на жизнь автолюбителей, которые теперь не смогут даже потроллить инспектора.

Проверьте себя — насколько вы готовы к встрече с инспектором ГИБДД, сможете ли понять, когда его требования законны и обоснованы.

После прохождения теста приглашаем вас прочесть и добавить себе в закладки этот материал — «8 новых прав инспектора ГИБДД, которые на понравятся водителям».