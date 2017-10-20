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20 октября 2017
Главные новости 
17:31  20 октября 2017 0

«ДПС и водитель. Кто кого?» Тест «URA.RU» на знание новых прав инспектора ГИБДД

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Покажите, кто главный на дорогеФото: Владимир Андреев © URA.RU

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила для сотрудников ГИБДД, которые не очень понравятся российским водителям. Все эти поправки довольно сильно повлияют на жизнь автолюбителей, которые теперь не смогут даже потроллить инспектора.

Проверьте себя — насколько вы готовы к встрече с инспектором ГИБДД, сможете ли понять, когда его требования законны и обоснованы.

После прохождения теста приглашаем вас прочесть и добавить себе в закладки этот материал — «8 новых прав инспектора ГИБДД, которые на понравятся водителям».

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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