Покажите, кто главный на дороге
С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила для сотрудников ГИБДД, которые не очень понравятся российским водителям. Все эти поправки довольно сильно повлияют на жизнь автолюбителей, которые теперь не смогут даже потроллить инспектора.
Проверьте себя — насколько вы готовы к встрече с инспектором ГИБДД, сможете ли понять, когда его требования законны и обоснованы.
После прохождения теста приглашаем вас прочесть и добавить себе в закладки этот материал — «8 новых прав инспектора ГИБДД, которые на понравятся водителям».