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25 ноября 2017
24 ноября 2017
02:55  25 ноября 2017 0

В Госкино Украины прокомментировали ситуацию вокруг сериала «Сваты»

В создании проекта участвовали тысячи украинцев, а съемки велись на украинские деньги, заявляет актер и продюсерФото: личная страница Владимира Зеленского в Facebook

Участие российского актера Федора Добронравова в сериале «Сваты» не является основанием для того, чтобы фильм был запрещен к показу на территории Украины. Об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко.

В то же время, украинские актеры, сотрудничающие с российскими кинокомпаниями, должны быть готовы к возможным рискам, отметил чиновник в интервью «Укринформ».

«В настоящее время в связи с запретом актеру въезда на территорию Украины оснований запрещать сериал нет, — заявил Ильенко. — Но если от Службы безопасности Украины поступит соответствующее представление в Министерство культуры о внесении фамилии этого актера в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и Министерство культуры такое решение примет, мы будем обязаны отозвать прокатное удостоверение этого сериала. Пока такого решения у Минкультуры нет».

По словам главы Госкино Украины, Федор Добронравов «уже длительное время публично заявляет свою антиукраинскую позицию и действует соответственно», поэтому запрет СБУ на его въезд в страну вполне логичен.

Что касается украинских актеров и режиссеров, то, по словам чиновника, работая на российский кинорынок, они должны понимать, какие за этим могут последовать риски, передает RT.

Как ранее писало URA.RU, один из создателей проекта «Сваты», украинский актер и продюсер Владимир Зеленский выступил с эмоциональным обращением в адрес СБУ в связи с возможным запретом показа сериала из-за участия в нем Федора Добронравова. Сериал, который, по словам депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, демонстрирует единство двух славянских народов, на Украине был подвергнут критике. Сам Федор Добронравов заявил, что не в курсе ситуации с запретом «Сватов» на Украине и называет происходящее глупостью.

Евгений Александров
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