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25 ноября 2017
20:18  25 ноября 2017 0

Алла Пугачева вышла к журналистам без макияжа, чтобы объяснить, зачем она снова венчалась в церкви. ВИДЕО

Алла Пугачева решилась на второй церковный брак ради мужаФото: Instagram Аллы Пугачевой

Алла Пугачева объяснила журналистам необходимость второго венчания со своим супругом Максимом Галкиным. Перед прессой примадонна предстала в скромном платочке и без макияжа.

По словам Пугачевой, на повторное церковное таинство она решилась ради маленьких детей и супруга. «Я решила обвенчаться ради детей, ради мужа, который в первый раз венчался! А вообще — браки совершаются на небесах!», — отметила в коротком интервью телеканалу НТВ Алла Пугачева.

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Фото: скрин видео телеканала НТВ

Венчаться супруги Пугачева и Галкин решили спустя шесть лет после регистрации официального брака. Специально для этого 41-летний Максим Галкин год назад крестился в столичном храме, а 68-летняя примадонна получила разрешение на второй церковный брак. Напомним, что в 1994 году певица обвенчалась со своим прежним мужем Филиппом Киркоровым.

О венчании, как писало «URA.RU», на своей странице в Instagram Максим Галкин 18 ноября сообщил сам. «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — коротко написал артист. Позже сама Алла Пугачева выложила несколько снимков с венчания, признавшись, что на венчание с Киркоровым ее «бес попутал».

На церемонии венчания в подмосковном Михаило-Архангельском храме, в селе Бушарино присутствовали только близкие друзья и двойняшки супругов Елизавета и Гарри.

Нина Калинина
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