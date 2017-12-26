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26 декабря 2017
10:01  26 декабря 2017 1

Новые двухтысячные купюры появились в уральских филиалах Сбербанка

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
На одной стороне двухтысячных купюр изображен мост во ВладивостокеФото: Анна Майорова © URA.RU

Банкноты номиналом 2000 рублей появились в уральских отделениях Сбербанка. Новыми деньгами жителям Свердловской, Челябинской, Курганской областей и республики Башкортостан будут выдавать пенсии и заработную плату на предприятиях, сотрудничающих с банком. Также их можно будет получить в сети офисов финансового учреждения без ограничений.

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Подготовка банкоматов Сбербанка к приему и выдаче новых купюр началась заблаговременно, сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе организации. Доработки функционала по выдаче денег находятся уже на завершающей стадии. К концу первого квартала 2018 года обеспечат функцию приема и выдачи новых банкнот в тех банкоматах, где прогнозируется спрос на купюры такого номинала.

Новые двухсотрублевые и двухтысячные банкноты поступили в обращение в октябре этого года. Основное изображение лицевой стороны купюры номиналом 2000 рублей — вантовый мост в городе Владивостоке, ведущий на остров Русский, на оборотной стороне — космодром «Восточный».

На лицевой стороне купюры номиналом 200 рублей изображен Памятник затопленным кораблям в Севастополе, на оборотной — государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический». Подробнее о купюрах можно узнать на сайте Центрального банка России, в разделе «Банкноты и монеты».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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