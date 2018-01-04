18:43 04 января 2018 3

Власти Латвии наделят ветеранов Второй мировой войны новым статусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон, уравнивающий статус военнослужащих Красной армии и сил нацистской Германии. Документ вступит в силу 1 февраля 2018 года.

Согласно закону «О статусе участника Второй мировой войны», таковыми признаются люди, которые были гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, либо постоянные жители страны, легально въехавшие на территорию до указанной в документе даты. В документе указывается, что Латвия не несет юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», поскольку страна не принимала участия в военных действиях, будучи оккупированной, сообщает RT.

Как уточняют Nation News, участники Второй мировой войны, проживающие в Латвии, получат специальные свидетельства и памятный нагрудный знак. Пособия и льготы данной категории граждан будут выделяться из городских бюджетов.



Ранее Совет Федерации РФ обратился к странам Евросоюза с призывом не допустить принятие закона. Сенаторы считают, что документ должен восприниматься европейскими странами «как вызов всему мировому сообществу, исторической памяти народов, победивших нацизм».