{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 января 2018
04 января 2018
18:43  04 января 2018 3

Латвия приравняла советских солдат к нацистам

Парад Победы на Красной площади. Москва, ветеран войны, 9мая, парад победы, красная площадь
Власти Латвии наделят ветеранов Второй мировой войны новым статусомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон, уравнивающий статус военнослужащих Красной армии и сил нацистской Германии. Документ вступит в силу 1 февраля 2018 года.

Согласно закону «О статусе участника Второй мировой войны», таковыми признаются люди, которые были гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, либо постоянные жители страны, легально въехавшие на территорию до указанной в документе даты. В документе указывается, что Латвия не несет юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», поскольку страна не принимала участия в военных действиях, будучи оккупированной, сообщает RT.

Как уточняют Nation News, участники Второй мировой войны, проживающие в Латвии, получат специальные свидетельства и памятный нагрудный знак. Пособия и льготы данной категории граждан будут выделяться из городских бюджетов.

Ранее Совет Федерации РФ обратился к странам Евросоюза с призывом не допустить принятие закона. Сенаторы считают, что документ должен восприниматься европейскими странами «как вызов всему мировому сообществу, исторической памяти народов, победивших нацизм».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров