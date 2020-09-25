Сотрудников Мосгордумы начали переводить на дистанционный формат работы из-за новых мер по борьбе с коронавирусом в столице. Несколько депутатов рассказали URA.RU, что получили от аппарата думы указание отправить «не менее половины» своих штатных помощников на «удаленку». Народные избранники ожидают, что и сами скоро начнут работать из дома.
«Безусловно, перевод помощников на удаленку осложняет работу. Бывает, необходимо, чтобы помощник срочно подготовил и принес нужные материалы, а дистанционная работа существенно замедляет все процессы», — сказал URA.RU депутат от «Яблока» Сергей Митрохин. Информацию об отправке помощников на «удаленку» URA.RU подтвердил депутат от КПРФ Павел Тарасов. Он поделился с агентством письмом от руководителя аппарата Всеволода Тимофеева (датировано 25 сентября), в котором говорится о необходимости перевести на дистанционную работу помощников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также «предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия иных сотрудников на местах».
Митрохин добавил, что депутаты пока работают в очном режиме: «Но скорее всего нас тоже закроют по домам». Аналогичную точку зрения высказал коммунист Николай Зубрилин: «Заседание Мосгордумы 30 сентября будет очным, далее есть большая вероятность перевода на удаленную работу». Оперативно получить комментарий у спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова не удалось — на звонки и СМС он не ответил.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении карантинных мер в Москве из-за роста числа больных коронавирусом. В частности, на дистанционную работу были переведены 30% сотрудников столичного правительства.
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