Первый тур-оператор РФ заявил о банкротстве из-за коронавируса

Компания «Русь-тур» специализировалась на отдыхе туристов в Китае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

О полном прекращении деятельности заявил туроператор «Русь-тур» из-за пандемии коронавируса. Компания специализировалась на отдыхе российских туристов в Китае.

«7 декабря 2020 года компанией ООО „Русь-тур“ в Ростуризм было представлено заявление о прекращении своей деятельности, так как с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее её осуществление не представляется возможным», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Турфирма уже исключена из реестра Федерального агентства по туризму на основании представленного заявления, пишет RT. В Ростуризме подчеркнули, что вначале пандемии «Русь-тур» «проявил высокую ответственность» и оперативно вывез всех туристов из Китая.

Туристическая отрасль в России на фоне распространения коронавирусной инфекции в этом году потеряла 600 миллиардов рублей. Такие убытки связаны с тем, что в страну не приезжали иностранные туристы, напоминает сайт VSE42.Ru.