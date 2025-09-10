Рубио провел переговоры с главой МИД Китая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марко Рубио поговорил по телефону с Ван И
Марко Рубио поговорил по телефону с Ван И Фото:

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

«Госсекретарь подчеркнул важность открытого и конструктивного взаимодействия по широкому кругу вопросов», — говорится в сообщении Госдепартамента. Известно, что собеседники обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, суть которых не уточняется.

Ранее состоялся видеозвонок министра обороны Китая Дун Цзюня и главы Пентагона Пита Хегсета. Темами разговора были Тайвань и обстановка в Южно-Китайском море.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США. «Госсекретарь подчеркнул важность открытого и конструктивного взаимодействия по широкому кругу вопросов», — говорится в сообщении Госдепартамента. Известно, что собеседники обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, суть которых не уточняется. Ранее состоялся видеозвонок министра обороны Китая Дун Цзюня и главы Пентагона Пита Хегсета. Темами разговора были Тайвань и обстановка в Южно-Китайском море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...