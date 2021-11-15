15 ноября 2021

Порошенко назвал указ Путина пощечиной. «Вызов для Украины и Запада»

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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Петр Порошенко призвал требовать отмены указа Владимира Путина о помощи жителям ДНР и ЛНР Фото:
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Война на Украине

Указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой республик является пощечиной для всех, кто пытался мирно урегулировать внутриукраинский конфликт. Об этом заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко в своем telegram-канале.

«Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей является ничем иным как издевательством. Пощечиной в лицо всех тех, кто искренне искал мирного урегулирования. Вызовом для Украины и всего коллективного Запада», — написал Петр Порошенко.

По его словам, распоряжение Путина фиксирует новые границы российской гибридной агрессии и «ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса». «Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование — лишь полная капитуляция Украины и Запада», — считает бывший украинский президент.

Также он призвал ввести новые санкции против России, приветствуя предупреждение о «серьезных последствиях» Германии и Франции, в случае попытки подрыва территориальной целостности Украины. «Самое время для остановки сертификации „Северного потока — 2“. <…> Должны требовать не только отмены этого указа, но и возвращения захваченных Россией предприятий, российской отмены рублевой зоны, отмене решений о паспортизации», — резюмировал Порошенко.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР и изменениях условий ввоза товаров в Россию из этой территории. Главы МИД Германии и Франции припугнули Россию на случай попыток подрыва территориальной целостности Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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