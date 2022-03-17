Спикер Совфеда дала поручение сенатору от ХМАО по Паралимпиаде

17 марта 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поручила югорскому сенатору оцени Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дала поручение сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову лично оценить уровень организации Паралимпиады в Ханты-Мансийске в преддверие ее открытия. Об этом URA.RU сообщил сам Исаков. «Валентина Ивановна [Матвиенко] дала мне поручение оценить то, насколько Югра готова принять Паралимпийские игры. Я доволен. Ханты-Мансийск смог за семь дней подготовиться к мероприятию такого уровня. Я интересовался мнением у старшего тренера паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам Ирины Громовой, она человек очень опытный и честный. Если бы она нашла какой-то недостаток, то мы бы конечно, его устранили. Но она просто сказала: „Спасибо“. Для меня это дорогого стоит», — сообщил Исаков. Он также добавил, что по итогу проинформирует председателя Совета Федерации о подготовке Югры к проведению соревнований. Ранее URA.RU сообщало, что с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске проходят Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Это решение было принято после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дала поручение сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову лично оценить уровень организации Паралимпиады в Ханты-Мансийске в преддверие ее открытия. Об этом URA.RU сообщил сам Исаков. «Валентина Ивановна [Матвиенко] дала мне поручение оценить то, насколько Югра готова принять Паралимпийские игры. Я доволен. Ханты-Мансийск смог за семь дней подготовиться к мероприятию такого уровня. Я интересовался мнением у старшего тренера паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам Ирины Громовой, она человек очень опытный и честный. Если бы она нашла какой-то недостаток, то мы бы конечно, его устранили. Но она просто сказала: „Спасибо“. Для меня это дорогого стоит», — сообщил Исаков. Он также добавил, что по итогу проинформирует председателя Совета Федерации о подготовке Югры к проведению соревнований. Ранее URA.RU сообщало, что с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске проходят Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Это решение было принято после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.