17 марта 2022

Спикер Совфеда дала поручение сенатору от ХМАО по Паралимпиаде

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Во второй день после пленарного заседания. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко поручила югорскому сенатору оцени Фото:
новость из сюжета
Паралимпийские игры-2022

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дала поручение сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову лично оценить уровень организации Паралимпиады в Ханты-Мансийске в преддверие ее открытия. Об этом URA.RU сообщил сам Исаков.

«Валентина Ивановна [Матвиенко] дала мне поручение оценить то, насколько Югра готова принять Паралимпийские игры. Я доволен. Ханты-Мансийск смог за семь дней подготовиться к мероприятию такого уровня. Я интересовался мнением у старшего тренера паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам Ирины Громовой, она человек очень опытный и честный. Если бы она нашла какой-то недостаток, то мы бы конечно, его устранили. Но она просто сказала: „Спасибо“. Для меня это дорогого стоит», — сообщил Исаков. Он также добавил, что по итогу проинформирует председателя Совета Федерации о подготовке Югры к проведению соревнований.

Ранее URA.RU сообщало, что с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске проходят Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Это решение было принято после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дала поручение сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову лично оценить уровень организации Паралимпиады в Ханты-Мансийске в преддверие ее открытия. Об этом URA.RU сообщил сам Исаков. «Валентина Ивановна [Матвиенко] дала мне поручение оценить то, насколько Югра готова принять Паралимпийские игры. Я доволен. Ханты-Мансийск смог за семь дней подготовиться к мероприятию такого уровня. Я интересовался мнением у старшего тренера паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам Ирины Громовой, она человек очень опытный и честный. Если бы она нашла какой-то недостаток, то мы бы конечно, его устранили. Но она просто сказала: „Спасибо“. Для меня это дорогого стоит», — сообщил Исаков. Он также добавил, что по итогу проинформирует председателя Совета Федерации о подготовке Югры к проведению соревнований. Ранее URA.RU сообщало, что с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске проходят Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Это решение было принято после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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