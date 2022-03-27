Выживший при ранении в сердце боец РФ намерен вернуться в строй

28 марта 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

Российский боец получил ранение в сердце и остался жив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске провели уникальную операцию и достали осколок из сердца участника спецоперации Сергея Гузнекова. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сейчас военнослужащий чувствует себя удовлетворительно и после восстановления намерен вернуться в строй. «Из сердечной мышцы пациента был удален трехсантиметровый осколок, полученный в ходе минометного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов», — говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны РФ. У доставленного в госпиталь было проникающее слепое ранение в грудную клетку. Осколок прошел через легкое, поранил перикард и вышел к правому предсердию. Счет шел на минуты — в любой момент мог произойти разрыв правого предсердия. Спасти бойца удалось благодаря современному оборудованию в госпитале и оперативной работе специалистов. Сейчас Сергей Гузнеков пришел в сознание и после восстановления намерен вернуться в строй. «Со мной все нормально. Планирую дальше вернуться, зажить и вернуться в строй», — сказал боец, поблагодарив врачей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске провели уникальную операцию и достали осколок из сердца участника спецоперации Сергея Гузнекова. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сейчас военнослужащий чувствует себя удовлетворительно и после восстановления намерен вернуться в строй. «Из сердечной мышцы пациента был удален трехсантиметровый осколок, полученный в ходе минометного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов», — говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны РФ. У доставленного в госпиталь было проникающее слепое ранение в грудную клетку. Осколок прошел через легкое, поранил перикард и вышел к правому предсердию. Счет шел на минуты — в любой момент мог произойти разрыв правого предсердия. Спасти бойца удалось благодаря современному оборудованию в госпитале и оперативной работе специалистов. Сейчас Сергей Гузнеков пришел в сознание и после восстановления намерен вернуться в строй. «Со мной все нормально. Планирую дальше вернуться, зажить и вернуться в строй», — сказал боец, поблагодарив врачей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.