Рогозину не хватает триллиона рублей на буксир

28 мая 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин сообщил, что на новый ядерный буксир не хватает денег Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия сможет совершить рывок в ракетно-космической отрасли при помощи ядерного буксира «Зевс», на который нужно выделить один триллион рублей. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Если „Роскосмос“ получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период… И создание перспективной пилотируемой системы — проекта „Зевс“ — это продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на нее», — сказал он, трансляция шла на телеканале «Россия 24». По словам Рогозина, деньги госкорпорации арестованы на зарубежных счетах, поэтому на новую систему и не хватает средств. Он убежден, что «Зевс» мог бы «рвануть ракетно-космическую отрасль вперед». Западные страны ввели против России жесткие санкции после начала вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине. Ограничения коснулись экономического и банковского секторов. Кроме того, на иностранных счетах были заморожены золотовалютные резервы Центробанка в размере 300 млрд долларов США. В ответ на это президент РФ Владимир Путин поручил разработать в стране антикризисные меры. Кроме того, страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать российские энергоресурсы, такие как нефть и газ, только за рубли. В Минфине РФ сообщили, что Россия продолжит оплату госдолга в рублях, который будут конвертировать в иностранную валюту.

Россия сможет совершить рывок в ракетно-космической отрасли при помощи ядерного буксира «Зевс», на который нужно выделить один триллион рублей. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Если „Роскосмос“ получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период… И создание перспективной пилотируемой системы — проекта „Зевс“ — это продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на нее», — сказал он, трансляция шла на телеканале «Россия 24». По словам Рогозина, деньги госкорпорации арестованы на зарубежных счетах, поэтому на новую систему и не хватает средств. Он убежден, что «Зевс» мог бы «рвануть ракетно-космическую отрасль вперед». Западные страны ввели против России жесткие санкции после начала вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине. Ограничения коснулись экономического и банковского секторов. Кроме того, на иностранных счетах были заморожены золотовалютные резервы Центробанка в размере 300 млрд долларов США. В ответ на это президент РФ Владимир Путин поручил разработать в стране антикризисные меры. Кроме того, страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать российские энергоресурсы, такие как нефть и газ, только за рубли. В Минфине РФ сообщили, что Россия продолжит оплату госдолга в рублях, который будут конвертировать в иностранную валюту.