Немецкая компания Uniper обвинила «Газпром» в нарушении контракта

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ЧТПЗ Челябинск, газпром, труба
Немецкий энергоконцерн обвиняет ПАО «Газпром» в нарушении контракта Фото:

Немецкий энергоконцерн Uniper уверен, что форс-мажорное сокращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток» — это нарушение обязательств по контракту. Концерн намерен подать в суд на компанию «Газпром». Такое заявление сделал глава Uniper Клаус-Дитер Маубах во время пресс-конференции.

«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик „Газпром“ не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. „Газпром“ на прошлой неделе — четыре недели спустя после нарушения поставок — объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с „Газпромом“», — сообщил журналистам Маубах, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что объявленный «Газпромом» форс-мажор, возможно, приведет к судебным разбирательствам.

URA.RU отправил запрос в «Газпром» с просьбой прокомментировать обвинения. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее компания «Газпром» отправила Uniper письмо с разъяснениями по поводу сокращения поставок газа. Компания заявила, что не смогла выполнить обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств.

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Немецкий энергоконцерн Uniper уверен, что форс-мажорное сокращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток» — это нарушение обязательств по контракту. Концерн намерен подать в суд на компанию «Газпром». Такое заявление сделал глава Uniper Клаус-Дитер Маубах во время пресс-конференции. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик „Газпром“ не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. „Газпром“ на прошлой неделе — четыре недели спустя после нарушения поставок — объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с „Газпромом“», — сообщил журналистам Маубах, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что объявленный «Газпромом» форс-мажор, возможно, приведет к судебным разбирательствам. URA.RU отправил запрос в «Газпром» с просьбой прокомментировать обвинения. На момент публикации ответа не поступило. Ранее компания «Газпром» отправила Uniper письмо с разъяснениями по поводу сокращения поставок газа. Компания заявила, что не смогла выполнить обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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