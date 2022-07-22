Немецкая компания Uniper обвинила «Газпром» в нарушении контракта

22 июля 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Немецкий энергоконцерн обвиняет ПАО «Газпром» в нарушении контракта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Немецкий энергоконцерн Uniper уверен, что форс-мажорное сокращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток» — это нарушение обязательств по контракту. Концерн намерен подать в суд на компанию «Газпром». Такое заявление сделал глава Uniper Клаус-Дитер Маубах во время пресс-конференции. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик „Газпром“ не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. „Газпром“ на прошлой неделе — четыре недели спустя после нарушения поставок — объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с „Газпромом“», — сообщил журналистам Маубах, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что объявленный «Газпромом» форс-мажор, возможно, приведет к судебным разбирательствам. URA.RU отправил запрос в «Газпром» с просьбой прокомментировать обвинения. На момент публикации ответа не поступило. Ранее компания «Газпром» отправила Uniper письмо с разъяснениями по поводу сокращения поставок газа. Компания заявила, что не смогла выполнить обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Немецкий энергоконцерн Uniper уверен, что форс-мажорное сокращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток» — это нарушение обязательств по контракту. Концерн намерен подать в суд на компанию «Газпром». Такое заявление сделал глава Uniper Клаус-Дитер Маубах во время пресс-конференции. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик „Газпром“ не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. „Газпром“ на прошлой неделе — четыре недели спустя после нарушения поставок — объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с „Газпромом“», — сообщил журналистам Маубах, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что объявленный «Газпромом» форс-мажор, возможно, приведет к судебным разбирательствам. URA.RU отправил запрос в «Газпром» с просьбой прокомментировать обвинения. На момент публикации ответа не поступило. Ранее компания «Газпром» отправила Uniper письмо с разъяснениями по поводу сокращения поставок газа. Компания заявила, что не смогла выполнить обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств.