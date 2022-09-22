Spiegel: на «вилле Алишера Усманова» в Германии нашли яйца Фаберже

23 сентября 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

В ходе обыска якобы на вилле Алишера Усманова в Германии обнаружили четыре яйца Фаберже Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Немецкие силовики в ходе обыска виллы в Тегернзе, которая якобы принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову, обнаружили коллекционные пасхальные яйца Фаберже. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на свои источники. «Во время обыска на вилле российского олигарха Алишера Усманова в среду следователи сделали любопытное открытие. По информации SPIEGEL, силовики якобы конфисковали редкие драгоценности из сейфа на вилле миллиардера в Тегернзее. Это могут быть четыре так называемых яйца Фаберже», — говорится в материале журнала. Уточняется, что сейчас власти проверяют эксклюзивные украшения на подлинность. Кроме того, в среду полиция Германии получила доступ к еще трем жилым домам и складу в Роттах-Эгерне с целью проведения рейда по поиску «улик» против Усманова. Санкции против России и олигархов, в частности, ввели из-за начала спецоперации на Украине. Это сделали страны Европы, США, Британия, Япония, Канада и другие государства. Ранее Forbes сообщало, что Франция арестовала два вертолета Усманова. В мае миллиардер подал подал апелляцию против жестких санкций Евросоюза.

Немецкие силовики в ходе обыска виллы в Тегернзе, которая якобы принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову, обнаружили коллекционные пасхальные яйца Фаберже. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на свои источники. «Во время обыска на вилле российского олигарха Алишера Усманова в среду следователи сделали любопытное открытие. По информации SPIEGEL, силовики якобы конфисковали редкие драгоценности из сейфа на вилле миллиардера в Тегернзее. Это могут быть четыре так называемых яйца Фаберже», — говорится в материале журнала. Уточняется, что сейчас власти проверяют эксклюзивные украшения на подлинность. Кроме того, в среду полиция Германии получила доступ к еще трем жилым домам и складу в Роттах-Эгерне с целью проведения рейда по поиску «улик» против Усманова. Санкции против России и олигархов, в частности, ввели из-за начала спецоперации на Украине. Это сделали страны Европы, США, Британия, Япония, Канада и другие государства. Ранее Forbes сообщало, что Франция арестовала два вертолета Усманова. В мае миллиардер подал подал апелляцию против жестких санкций Евросоюза.