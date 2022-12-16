Армия России уничтожила склад оружия ВСУ в Харькове

Ракетно-артиллерийский склад вооружения украинской армии в Харькове оказался уничтожен в результате удара Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — сказано в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что ликвидирована оказалась и радиолокационная станция противника в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Среди прочего, поражены пункты управления подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Берислав в Херсонской области и Гуляйполе Запорожской области.
Ранее ВС РФ сорвали две попытки контрнаступления украинских войск на купянском и луганском направлениях. В ходе операции было уничтожено 75 украинских боевиков.
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Ракетно-артиллерийский склад вооружения украинской армии в Харькове оказался уничтожен в результате удара Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — сказано в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что ликвидирована оказалась и радиолокационная станция противника в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Среди прочего, поражены пункты управления подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Берислав в Херсонской области и Гуляйполе Запорожской области. Ранее ВС РФ сорвали две попытки контрнаступления украинских войск на купянском и луганском направлениях. В ходе операции было уничтожено 75 украинских боевиков.