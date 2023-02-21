21 февраля 2023

США принуждают Киев начать наступление на юге Украины

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Власти США принуждают перейти Киев в наступление на юге страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США заставляют Украину перейти к наступлению на южном направлении спецоперации. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Американцы принуждают Украину к наступлению на юге СВО», — пишет РИА Новости, ссылаясь на Рогова. По его словам, недавний визит президента США Джо Байдена в столицу Украины является доказательством этому.

Рогов отметил, что Байден своим поведением показывает, что судьба американского народа его волнует в меньшей степени, чем оккупация южнорусских земель. «Байден не поехал в штат Огайо, где случилась катастрофа, чтобы быть со своими народом, зато он побывал в Киеве», — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден прибыл в Киев в понедельник, 20 февраля, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече Байден анонсировал выделение нового пакета помощи для Киева.

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Власти США заставляют Украину перейти к наступлению на южном направлении спецоперации. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Американцы принуждают Украину к наступлению на юге СВО», — пишет РИА Новости, ссылаясь на Рогова. По его словам, недавний визит президента США Джо Байдена в столицу Украины является доказательством этому. Рогов отметил, что Байден своим поведением показывает, что судьба американского народа его волнует в меньшей степени, чем оккупация южнорусских земель. «Байден не поехал в штат Огайо, где случилась катастрофа, чтобы быть со своими народом, зато он побывал в Киеве», — заявил Рогов. Ранее сообщалось, что Джо Байден прибыл в Киев в понедельник, 20 февраля, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече Байден анонсировал выделение нового пакета помощи для Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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