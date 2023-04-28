Newsweek: Украина определила главную воздушную угрозу

Планирующие бомбы с навигационной системой являются серьезной угрозой для Украины, так как они недостижимы для противовоздушной обороны (ПВО) страны С таким мнением выступил украинский военный аналитик Александр Коваленко.
«Планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины. <…> Они [бомбы] представляют серьезную угрозу», — подчеркнул Александр Коваленко. Его слова приводят авторы американского журнала Newsweek. Журналисты подчеркнули, что особенностью таких бомб являются крылья и навигационная система, которые помогают снарядам планировать по воздуху и регулировать траекторию полета.
Авторы материала обратились за консультацией к военному аналитику Гаю МакКардлу. Тот рассказал, что при помощи планирующих бомб российские силы способны уничтожать большое количество целей при минимальных усилиях.
Помимо планирующих бомб, ВС РФ также используют другую воздушную тактику. Российские силы используют дроны, которые действуют по принципу самолетов. Их особенность заключается в том, что их можно запускать массово. Главным врагом для ВСУ также является время, которое Киев теряет, напрягая западных партнеров, пишет Nation news.
Планирующие бомбы с навигационной системой являются серьезной угрозой для Украины, так как они недостижимы для противовоздушной обороны (ПВО) страны С таким мнением выступил украинский военный аналитик Александр Коваленко. «Планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины. <…> Они [бомбы] представляют серьезную угрозу», — подчеркнул Александр Коваленко. Его слова приводят авторы американского журнала Newsweek. Журналисты подчеркнули, что особенностью таких бомб являются крылья и навигационная система, которые помогают снарядам планировать по воздуху и регулировать траекторию полета. Авторы материала обратились за консультацией к военному аналитику Гаю МакКардлу. Тот рассказал, что при помощи планирующих бомб российские силы способны уничтожать большое количество целей при минимальных усилиях. Помимо планирующих бомб, ВС РФ также используют другую воздушную тактику. Российские силы используют дроны, которые действуют по принципу самолетов. Их особенность заключается в том, что их можно запускать массово. Главным врагом для ВСУ также является время, которое Киев теряет, напрягая западных партнеров, пишет Nation news.