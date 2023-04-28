Newsweek: Украина определила главную воздушную угрозу

Newsweek: Россия использует планирующие бомбы, вызывающие опасность для Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, с-300, пво, ВСУ, stock
ПВО Украины не могут определить планирующие бомбы с навигационной системой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Планирующие бомбы с навигационной системой являются серьезной угрозой для Украины, так как они недостижимы для противовоздушной обороны (ПВО) страны С таким мнением выступил украинский военный аналитик Александр Коваленко.

«Планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины. <…> Они [бомбы] представляют серьезную угрозу», — подчеркнул Александр Коваленко. Его слова приводят авторы американского журнала Newsweek. Журналисты подчеркнули, что особенностью таких бомб являются крылья и навигационная система, которые помогают снарядам планировать по воздуху и регулировать траекторию полета.

Авторы материала обратились за консультацией к военному аналитику Гаю МакКардлу. Тот рассказал, что при помощи планирующих бомб российские силы способны уничтожать большое количество целей при минимальных усилиях.

Помимо планирующих бомб, ВС РФ также используют другую воздушную тактику. Российские силы используют дроны, которые действуют по принципу самолетов. Их особенность заключается в том, что их можно запускать массово. Главным врагом для ВСУ также является время, которое Киев теряет, напрягая западных партнеров, пишет Nation news.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Планирующие бомбы с навигационной системой являются серьезной угрозой для Украины, так как они недостижимы для противовоздушной обороны (ПВО) страны С таким мнением выступил украинский военный аналитик Александр Коваленко. «Планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины. <…> Они [бомбы] представляют серьезную угрозу», — подчеркнул Александр Коваленко. Его слова приводят авторы американского журнала Newsweek. Журналисты подчеркнули, что особенностью таких бомб являются крылья и навигационная система, которые помогают снарядам планировать по воздуху и регулировать траекторию полета. Авторы материала обратились за консультацией к военному аналитику Гаю МакКардлу. Тот рассказал, что при помощи планирующих бомб российские силы способны уничтожать большое количество целей при минимальных усилиях. Помимо планирующих бомб, ВС РФ также используют другую воздушную тактику. Российские силы используют дроны, которые действуют по принципу самолетов. Их особенность заключается в том, что их можно запускать массово. Главным врагом для ВСУ также является время, которое Киев теряет, напрягая западных партнеров, пишет Nation news.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...