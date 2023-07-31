Родителям участника спецоперации Павла Кривова из Сивы Пермского края передали награды погибшего сына. Боец ЧВК «Вагнер» погиб в марте, сообщает администрация Сивинского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Родителям Кривова Павла Алексеевича, погибшего в ходе СВО на территории Украины 24 марта 2023 года, вручили посмертные награды — медаль „За отвагу“, награду ЧВК, памятную табличку на дом бойца и письмо от главы ЛНР Леонида Пасечника с благодарностью за проявленное мужество их сына», — сказано в сообщении властей.
Согласно информации, представленной местной администрацией, указ о награждении Павла Кривова медалью «За отвагу» президент Владимир Путина подписал 4 апреля. Ранее пермские силовики заступились за бойца ЧВК «Вагнер», который, не отбыв до конца назначенное судом наказание, ушел на фронт.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.