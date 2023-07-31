Семье бойца ЧВК «Вагнер» в Пермском крае передали награды погибшего сына. Фото

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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за отвагу, боевая награда
Пермяк принимал участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» Фото:

Родителям участника спецоперации Павла Кривова из Сивы Пермского края передали награды погибшего сына. Боец ЧВК «Вагнер» погиб в марте, сообщает администрация Сивинского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Родителям Кривова Павла Алексеевича, погибшего в ходе СВО на территории Украины 24 марта 2023 года, вручили посмертные награды — медаль „За отвагу“, награду ЧВК, памятную табличку на дом бойца и письмо от главы ЛНР Леонида Пасечника с благодарностью за проявленное мужество их сына», — сказано в сообщении властей.

Согласно информации, представленной местной администрацией, указ о награждении Павла Кривова медалью «За отвагу» президент Владимир Путина подписал 4 апреля. Ранее пермские силовики заступились за бойца ЧВК «Вагнер», который, не отбыв до конца назначенное судом наказание, ушел на фронт.

Медаль погибшего в ходе СВО Павла Кривова передали его родителям
Медаль погибшего в ходе СВО Павла Кривова передали его родителям
Фото:

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Родителям участника спецоперации Павла Кривова из Сивы Пермского края передали награды погибшего сына. Боец ЧВК «Вагнер» погиб в марте, сообщает администрация Сивинского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Родителям Кривова Павла Алексеевича, погибшего в ходе СВО на территории Украины 24 марта 2023 года, вручили посмертные награды — медаль „За отвагу“, награду ЧВК, памятную табличку на дом бойца и письмо от главы ЛНР Леонида Пасечника с благодарностью за проявленное мужество их сына», — сказано в сообщении властей. Согласно информации, представленной местной администрацией, указ о награждении Павла Кривова медалью «За отвагу» президент Владимир Путина подписал 4 апреля. Ранее пермские силовики заступились за бойца ЧВК «Вагнер», который, не отбыв до конца назначенное судом наказание, ушел на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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