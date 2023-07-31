Семье бойца ЧВК «Вагнер» в Пермском крае передали награды погибшего сына. Фото 31 июля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 + Пермяк принимал участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Родителям участника спецоперации Павла Кривова из Сивы Пермского края передали награды погибшего сына. Боец ЧВК «Вагнер» погиб в марте, сообщает администрация Сивинского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Родителям Кривова Павла Алексеевича, погибшего в ходе СВО на территории Украины 24 марта 2023 года, вручили посмертные награды — медаль „За отвагу“, награду ЧВК, памятную табличку на дом бойца и письмо от главы ЛНР Леонида Пасечника с благодарностью за проявленное мужество их сына», — сказано в сообщении властей. Согласно информации, представленной местной администрацией, указ о награждении Павла Кривова медалью «За отвагу» президент Владимир Путина подписал 4 апреля. Ранее пермские силовики заступились за бойца ЧВК «Вагнер», который, не отбыв до конца назначенное судом наказание, ушел на фронт. Медаль погибшего в ходе СВО Павла Кривова передали его родителям Фото: администрация Сивинского муниципального округа, «ВКонтакте» Родителям участника спецоперации Павла Кривова из Сивы Пермского края передали награды погибшего сына. Боец ЧВК «Вагнер» погиб в марте, сообщает администрация Сивинского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Родителям Кривова Павла Алексеевича, погибшего в ходе СВО на территории Украины 24 марта 2023 года, вручили посмертные награды — медаль „За отвагу“, награду ЧВК, памятную табличку на дом бойца и письмо от главы ЛНР Леонида Пасечника с благодарностью за проявленное мужество их сына», — сказано в сообщении властей. Согласно информации, представленной местной администрацией, указ о награждении Павла Кривова медалью «За отвагу» президент Владимир Путина подписал 4 апреля. Ранее пермские силовики заступились за бойца ЧВК «Вагнер», который, не отбыв до конца назначенное судом наказание, ушел на фронт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям