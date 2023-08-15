В курганской колонии гражданка Украины приняла российское гражданство. Фото

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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Осужденная украинка из курганской колонии приняла гражданство РФ Фото:

Осужденная за преступления гражданка Украины приняла российское гражданство. Церемония вручения паспорта гражданина РФ прошла в ОМВД поселка Юргамыш (Курганская область), куда женщину доставили из местной колонии. Об этом информирует сайт УФСИН по Курганской области.

«Сотрудники исправительной колонии № 7 подготовили пакет документов для получения гражданства уроженкой Украины, отбывающей наказание в учреждении. <…> Осужденная получила паспорт гражданина Российской Федерации и брошюру с текстом Конституции РФ», — сообщили в колонии. Церемония прошла в упрощенном режиме. В полицию осужденную доставили под конвоем.

Женщина приехала в Россию из Луганской области. В колонию она попала за преступления, связанные с наркотиками. Осужденная отбывает 10-летний срок.

Ранее URA.RU сообщало, что иностранец подписал военный контракт. Он пошел на военную службу, чтобы его не высылали из России за совершенные правонарушения.

Гражданка Украины, отбывающая наказание в курганской колонии, пожелала принять гражданство РФ
Гражданка Украины, отбывающая наказание в курганской колонии, пожелала принять гражданство РФ
Осужденная из курганской колонии получила паспорт и конституцию РФ
Осужденная из курганской колонии получила паспорт и конституцию РФ

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Осужденная за преступления гражданка Украины приняла российское гражданство. Церемония вручения паспорта гражданина РФ прошла в ОМВД поселка Юргамыш (Курганская область), куда женщину доставили из местной колонии. Об этом информирует сайт УФСИН по Курганской области. «Сотрудники исправительной колонии № 7 подготовили пакет документов для получения гражданства уроженкой Украины, отбывающей наказание в учреждении. <…> Осужденная получила паспорт гражданина Российской Федерации и брошюру с текстом Конституции РФ», — сообщили в колонии. Церемония прошла в упрощенном режиме. В полицию осужденную доставили под конвоем. Женщина приехала в Россию из Луганской области. В колонию она попала за преступления, связанные с наркотиками. Осужденная отбывает 10-летний срок. Ранее URA.RU сообщало, что иностранец подписал военный контракт. Он пошел на военную службу, чтобы его не высылали из России за совершенные правонарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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