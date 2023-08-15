Осужденная за преступления гражданка Украины приняла российское гражданство. Церемония вручения паспорта гражданина РФ прошла в ОМВД поселка Юргамыш (Курганская область), куда женщину доставили из местной колонии. Об этом информирует сайт УФСИН по Курганской области.
«Сотрудники исправительной колонии № 7 подготовили пакет документов для получения гражданства уроженкой Украины, отбывающей наказание в учреждении. <…> Осужденная получила паспорт гражданина Российской Федерации и брошюру с текстом Конституции РФ», — сообщили в колонии. Церемония прошла в упрощенном режиме. В полицию осужденную доставили под конвоем.
Женщина приехала в Россию из Луганской области. В колонию она попала за преступления, связанные с наркотиками. Осужденная отбывает 10-летний срок.
Осужденная за преступления гражданка Украины приняла российское гражданство. Церемония вручения паспорта гражданина РФ прошла в ОМВД поселка Юргамыш (Курганская область), куда женщину доставили из местной колонии. Об этом информирует сайт УФСИН по Курганской области. «Сотрудники исправительной колонии № 7 подготовили пакет документов для получения гражданства уроженкой Украины, отбывающей наказание в учреждении. <…> Осужденная получила паспорт гражданина Российской Федерации и брошюру с текстом Конституции РФ», — сообщили в колонии. Церемония прошла в упрощенном режиме. В полицию осужденную доставили под конвоем. Женщина приехала в Россию из Луганской области. В колонию она попала за преступления, связанные с наркотиками. Осужденная отбывает 10-летний срок. Ранее URA.RU сообщало, что иностранец подписал военный контракт. Он пошел на военную службу, чтобы его не высылали из России за совершенные правонарушения.