Российский боец Волков задушил австралийца на UFC и одержал третью победу подряд

Победа Волкова стала для него третьей подряд
Российский боец тяжелого веса Александр Волков одержал победу над австралийцем Таем Туивасой в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 293. Бой закончился во втором раунде, россиянин победил с помощью удушающего приема.
«Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом», — передает «Чемпионат». Главный бой вечера длился всего два раунда.
После этой победы статистика Волкова следующая: 37 побед и 10 поражений. Его триумф над Туивасой стал третьим подряд — до этого в рамках турнира UFC Fight Night 221, который проходил в марте, он в первом раунде нокаутировал молдаванина Александра Романова.
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