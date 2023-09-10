Российский боец Волков задушил австралийца на UFC и одержал третью победу подряд

10 сентября 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Победа Волкова стала для него третьей подряд Фото: Антон Басанаев © URA.RU Российский боец тяжелого веса Александр Волков одержал победу над австралийцем Таем Туивасой в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 293. Бой закончился во втором раунде, россиянин победил с помощью удушающего приема. «Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом», — передает «Чемпионат». Главный бой вечера длился всего два раунда. После этой победы статистика Волкова следующая: 37 побед и 10 поражений. Его триумф над Туивасой стал третьим подряд — до этого в рамках турнира UFC Fight Night 221, который проходил в марте, он в первом раунде нокаутировал молдаванина Александра Романова.

Российский боец тяжелого веса Александр Волков одержал победу над австралийцем Таем Туивасой в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 293. Бой закончился во втором раунде, россиянин победил с помощью удушающего приема. «Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом», — передает «Чемпионат». Главный бой вечера длился всего два раунда. После этой победы статистика Волкова следующая: 37 побед и 10 поражений. Его триумф над Туивасой стал третьим подряд — до этого в рамках турнира UFC Fight Night 221, который проходил в марте, он в первом раунде нокаутировал молдаванина Александра Романова.