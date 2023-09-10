Российский боец Волков задушил австралийца на UFC и одержал третью победу подряд

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Турнир по боксу и ММА в ДИВСе. Екатеринбург, бокс, штырков иван, мма, mma
Победа Волкова стала для него третьей подряд Фото:

Российский боец тяжелого веса Александр Волков одержал победу над австралийцем Таем Туивасой в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 293. Бой закончился во втором раунде, россиянин победил с помощью удушающего приема.

«Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом», — передает «Чемпионат». Главный бой вечера длился всего два раунда.

После этой победы статистика Волкова следующая: 37 побед и 10 поражений. Его триумф над Туивасой стал третьим подряд — до этого в рамках турнира UFC Fight Night 221, который проходил в марте, он в первом раунде нокаутировал молдаванина Александра Романова.

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Российский боец тяжелого веса Александр Волков одержал победу над австралийцем Таем Туивасой в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 293. Бой закончился во втором раунде, россиянин победил с помощью удушающего приема. «Поединок завершился победой российского бойца удушающим приемом», — передает «Чемпионат». Главный бой вечера длился всего два раунда. После этой победы статистика Волкова следующая: 37 побед и 10 поражений. Его триумф над Туивасой стал третьим подряд — до этого в рамках турнира UFC Fight Night 221, который проходил в марте, он в первом раунде нокаутировал молдаванина Александра Романова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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