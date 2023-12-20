В РФ впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, суд, сторона защиты
Теперь Лосевой грозит срок до пяти лет лишения свободы Фото:

В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны. Защитник Елена Лосева, заполучив данные предпринимательницы, которая возможно обманула ее клиентов, разгласила их в суде. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказал информированный источник.

«Адвокат взялась представлять интересы семьи Ишингалиев в коммерческом споре в Ахтубинском районе Астраханской области. Чтобы проверить версию истцов, Лосева запросила необходимые документы в управлении ФНС по Астраханской области, но получила отказ. После чего защитник посоветовала клиентам обратиться в региональный Ахтубинский следственный отдел управления СКР. В рамках проверки следователь направил соответствующий запрос в налоговую. Полученные документы оказались у адвоката и были использованы ею на заседаниях суда», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Позже Лосева вынужденно выбыла из арбитражного процесса, став подозреваемой по уголовному делу о «незаконном получении и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну». По версии следствия, адвокат была в сговоре с сотрудником Ахтубинского отдела, при помощи которого достала данные предпринимательницы, которая судилась с ее клиентами. Теперь бывший следователь и адвокат могут получить до пяти лет в колонии.

Ранее Таганский суд Москвы приговорил адвоката к трем годам условно за хищение 62,5 миллиона рублей у экс-сотрудника антикоррупционного управления ГУ МВД по Москве, полковника Евгения Кашматова. Изначально для адвоката запрашивали четыре года и восемь месяцев и штраф в размере одного миллиона рублей.

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В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны. Защитник Елена Лосева, заполучив данные предпринимательницы, которая возможно обманула ее клиентов, разгласила их в суде. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказал информированный источник. «Адвокат взялась представлять интересы семьи Ишингалиев в коммерческом споре в Ахтубинском районе Астраханской области. Чтобы проверить версию истцов, Лосева запросила необходимые документы в управлении ФНС по Астраханской области, но получила отказ. После чего защитник посоветовала клиентам обратиться в региональный Ахтубинский следственный отдел управления СКР. В рамках проверки следователь направил соответствующий запрос в налоговую. Полученные документы оказались у адвоката и были использованы ею на заседаниях суда», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Позже Лосева вынужденно выбыла из арбитражного процесса, став подозреваемой по уголовному делу о «незаконном получении и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну». По версии следствия, адвокат была в сговоре с сотрудником Ахтубинского отдела, при помощи которого достала данные предпринимательницы, которая судилась с ее клиентами. Теперь бывший следователь и адвокат могут получить до пяти лет в колонии. Ранее Таганский суд Москвы приговорил адвоката к трем годам условно за хищение 62,5 миллиона рублей у экс-сотрудника антикоррупционного управления ГУ МВД по Москве, полковника Евгения Кашматова. Изначально для адвоката запрашивали четыре года и восемь месяцев и штраф в размере одного миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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