В РФ впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны

20 декабря 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Теперь Лосевой грозит срок до пяти лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны. Защитник Елена Лосева, заполучив данные предпринимательницы, которая возможно обманула ее клиентов, разгласила их в суде. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказал информированный источник. «Адвокат взялась представлять интересы семьи Ишингалиев в коммерческом споре в Ахтубинском районе Астраханской области. Чтобы проверить версию истцов, Лосева запросила необходимые документы в управлении ФНС по Астраханской области, но получила отказ. После чего защитник посоветовала клиентам обратиться в региональный Ахтубинский следственный отдел управления СКР. В рамках проверки следователь направил соответствующий запрос в налоговую. Полученные документы оказались у адвоката и были использованы ею на заседаниях суда», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источник. Позже Лосева вынужденно выбыла из арбитражного процесса, став подозреваемой по уголовному делу о «незаконном получении и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну». По версии следствия, адвокат была в сговоре с сотрудником Ахтубинского отдела, при помощи которого достала данные предпринимательницы, которая судилась с ее клиентами. Теперь бывший следователь и адвокат могут получить до пяти лет в колонии. Ранее Таганский суд Москвы приговорил адвоката к трем годам условно за хищение 62,5 миллиона рублей у экс-сотрудника антикоррупционного управления ГУ МВД по Москве, полковника Евгения Кашматова. Изначально для адвоката запрашивали четыре года и восемь месяцев и штраф в размере одного миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны. Защитник Елена Лосева, заполучив данные предпринимательницы, которая возможно обманула ее клиентов, разгласила их в суде. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказал информированный источник. «Адвокат взялась представлять интересы семьи Ишингалиев в коммерческом споре в Ахтубинском районе Астраханской области. Чтобы проверить версию истцов, Лосева запросила необходимые документы в управлении ФНС по Астраханской области, но получила отказ. После чего защитник посоветовала клиентам обратиться в региональный Ахтубинский следственный отдел управления СКР. В рамках проверки следователь направил соответствующий запрос в налоговую. Полученные документы оказались у адвоката и были использованы ею на заседаниях суда», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Позже Лосева вынужденно выбыла из арбитражного процесса, став подозреваемой по уголовному делу о «незаконном получении и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну». По версии следствия, адвокат была в сговоре с сотрудником Ахтубинского отдела, при помощи которого достала данные предпринимательницы, которая судилась с ее клиентами. Теперь бывший следователь и адвокат могут получить до пяти лет в колонии. Ранее Таганский суд Москвы приговорил адвоката к трем годам условно за хищение 62,5 миллиона рублей у экс-сотрудника антикоррупционного управления ГУ МВД по Москве, полковника Евгения Кашматова. Изначально для адвоката запрашивали четыре года и восемь месяцев и штраф в размере одного миллиона рублей.