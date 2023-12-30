Подозреваемому в убийстве отца Легойды предъявили обвинение

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК).
«Жителю Ленинского городского округа предъявлено обвинение в убийстве пожилого мужчины. <…> На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания и сообщил, что совершил убийство пенсионера 29 декабря 2023 года с целью завладения его денежными средствами», — передает СК в своем
Отмечается, что после содеянного подозреваемый украл у мужчины 100 тысяч рублей. Тело убитого было оставлено на дороге. При этом убийца был трижды судим ранее, успев побывать в зоне спецоперации.
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