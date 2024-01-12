Вечеринка Ивлеевой, сокращение чиновников и метро: что говорил Даванков в Екатеринбурге

Кандидат в президенты РФ Даванков раздал обещания в Екатеринбурге

12 января 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге Владислав Даванков встретился со сторонниками и прокатился на трамвае и метро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Екатеринбург с предвыборным визитом посетил Владислав Даванков — кандидат в президенты РФ, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди». Он сделал несколько громких заявлений и дал обещания. Например, выбить для уральской столицы деньги на новые трамваи и автобусы. Они, по мнению политика, испытавшего общественный транспорт, нужны городу больше, чем вторая ветка метро. Основное, о чем говорил Даванков, — в сбойке URA.RU. Вернуть прямые выборы мэров. «Они должны быть во всей России. В Екатеринбурге нужно вернуть в первую очередь. Ничего хорошего из того, что мы потеряли это, не получилось», — заявил политик.

Поменять систему распределения средств между федеральным центром и регионами. «В рамках межрегиональных трансфертов из Екатеринбурга уходит порядка 250 млрд (почти половина бюджета Свердловской области), а обратно возвращается только 85. Вот так у нас устроено налогообложение — все деньги в Москве», — отметил Даванков и пообещал изменить положение дел.

Разблокировать Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Количество предпринимателей, которые закрыли свои бизнесы, огромное. Притом, что у всех есть VPN. Государство живет в одной логике, мы — в другой», — сказал он. В целом фокус на свободу — в том числе в интернете — один из главных тезисов предвыборной программы Владислава Даванкова. По его мнению, за последние два года россияне потеряли большое количество свобод, поэтому партия готовит законопроект о тотальной электронной демократии. «Люди будут принимать участие в общественных обсуждениях и чувствовать себя в цифровом мире чуть свободнее», — считает депутат. Также он пообещал внести на рассмотрение закон о декриминализации лайков.

Заменить чиновников на искусственный интеллект. По мнению депутата, ИИ в обозримой перспективе заменит до трети госслужащих.

Деньги на новый транспорт для Екатеринбурга. «Варианты [как дать городу деньги на новый транспорт] обсуждаются [в Госдуме]. Следующий год — конец многих национальных проектов, и сейчас идет обсуждение вместе с правительством новых и цифр, и задач. И в рамках этого будем обсуждать [вопрос] и просить [деньги], потому что Екатеринбургу явно не хватает транспорта», — заявил Даванков. Перед этим он 25 минут промерз на остановке в ожидании трамвая.

Бороться против «мракобесия» с доносами. «Готовлю непростой законопроект — имени Мизулиной. Просто восхищаюсь людьми, которые получают сотни миллионов рублей от государства, чтобы профессионально строчить доносы. Их никто не просит этого делать, но они строчат, а люди получают реальные сроки. Против такого мракобесия буду бороться всегда», — заявил Даванков.

Делясь возмущением от расходов московских властей, Даванков неожиданно вспомнил нашумевшую «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой: «В Москве проводится фестиваль „Цветочный джем“. Я был в шоке: тратятся сотни миллионов рублей, чтобы в городе были [красивые] цветочные точки. И когда говорят, а вовремя или не вовремя была вечеринка у Ивлеевой, я все время вспоминаю, а вовремя был этот цветочный джем?». Даванкову 39 лет, он — самый молодой зарегистрированный кандидат на выборах президента России-2024 (намечены на 15—17 марта). Чем он известен — в материале URA.RU.

Екатеринбург с предвыборным визитом посетил Владислав Даванков — кандидат в президенты РФ, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди». Он сделал несколько громких заявлений и дал обещания. Например, выбить для уральской столицы деньги на новые трамваи и автобусы. Они, по мнению политика, испытавшего общественный транспорт, нужны городу больше, чем вторая ветка метро. Основное, о чем говорил Даванков, — в сбойке URA.RU. Даванкову 39 лет, он — самый молодой зарегистрированный кандидат на выборах президента России-2024 (намечены на 15—17 марта). Чем он известен — в материале URA.RU.