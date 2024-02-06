Анонс интервью Карлсона с Путиным за два часа набрал 16 млн просмотров. Скрин

07 февраля 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Анонс интервью с Путиным посмотрели более 16 миллионов человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление американского журналиста Такера Карлсона о его прибытии в Москву ради интервью с президентом РФ Владимиром Путиным за два час набрало 16,2 миллиона просмотров. Видеообращение появилось в соцсети Х. Карлсон на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя сообщил, что возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. В течении часа видео посмотрели более 5 миллионов человек. Показатель растет ежесекундно. Карлсон заявлял, что уже пытался встретиться Путиным в Москве два года назад, однако ему помешала администрация президента США Джо Байдена. Также он сообщил, что в этот раз намерен рассказать американцам правду о событиях, происходящих на Украине. По его словам, видео интервью с Путины можно будет увидеть в соwсети Х. Заявление Карлсона о предстоящем интервью с Путиным Соцсеть Такера Карлсона

Заявление американского журналиста Такера Карлсона о его прибытии в Москву ради интервью с президентом РФ Владимиром Путиным за два час набрало 16,2 миллиона просмотров. Видеообращение появилось в соцсети Х. Карлсон на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя сообщил, что возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. В течении часа видео посмотрели более 5 миллионов человек. Показатель растет ежесекундно. Карлсон заявлял, что уже пытался встретиться Путиным в Москве два года назад, однако ему помешала администрация президента США Джо Байдена. Также он сообщил, что в этот раз намерен рассказать американцам правду о событиях, происходящих на Украине. По его словам, видео интервью с Путины можно будет увидеть в соwсети Х.