06 февраля 2024

Анонс интервью Карлсона с Путиным за два часа набрал 16 млн просмотров. Скрин

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Анонс интервью с Путиным посмотрели более 16 миллионов человек Фото:

Заявление американского журналиста Такера Карлсона о его прибытии в Москву ради интервью с президентом РФ Владимиром Путиным за два час набрало 16,2 миллиона просмотров. Видеообращение появилось в соцсети Х.

Карлсон на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя сообщил, что возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. В течении часа видео посмотрели более 5 миллионов человек. Показатель растет ежесекундно.

Карлсон заявлял, что уже пытался встретиться Путиным в Москве два года назад, однако ему помешала администрация президента США Джо Байдена. Также он сообщил, что в этот раз намерен рассказать американцам правду о событиях, происходящих на Украине. По его словам, видео интервью с Путины можно будет увидеть в соwсети Х.

Заявление Карлсона о предстоящем интервью с Путиным
Заявление Карлсона о предстоящем интервью с Путиным

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Заявление американского журналиста Такера Карлсона о его прибытии в Москву ради интервью с президентом РФ Владимиром Путиным за два час набрало 16,2 миллиона просмотров. Видеообращение появилось в соцсети Х. Карлсон на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя сообщил, что возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. В течении часа видео посмотрели более 5 миллионов человек. Показатель растет ежесекундно. Карлсон заявлял, что уже пытался встретиться Путиным в Москве два года назад, однако ему помешала администрация президента США Джо Байдена. Также он сообщил, что в этот раз намерен рассказать американцам правду о событиях, происходящих на Украине. По его словам, видео интервью с Путины можно будет увидеть в соwсети Х.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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