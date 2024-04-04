Налоговая проверит лейбл «Рифмы и панчи» после претензий Моргенштерна*

04 апреля 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

В марте иноагент Алишер Моргенштерн обратился к адвокату Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Налоговая служба проверит студию звукозаписи RHYMES MUSIC («Рифмы и панчи»), принадлежащую бизнесменам Михаилу Паньшину и Риму Ясавиеву, после обвинений музыканта Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом) в неуплате доходов артистам. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Налоговая проверит лейбл „Рифмы и панчи“ после жалоб Моргенштерна и других артистов на вероятное дробление доходов», — написали в telegram-канале. Уточняется, что после того, как рэпер заявил, что лейбл «держит в рабстве» своих артистов, звездному адвокату Сергею Жорину начали поступать многочисленные обращения от исполнителей. Все они жаловались, что не получали денег от продажи альбомов. По версии главы Московской коллегии адвокатов Сергея Жорина, Паньшин и Ясавиев могут уходить от уплаты налогов с помощью дробления бизнеса. Ранее Жорин упоминал, что к нему в марте обратился рэпер Алишер Моргенштерн и еще 40 артистов, которые обвинили лейбл RHYMES MUSIC в неуплате гонораров. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налоговая служба проверит студию звукозаписи RHYMES MUSIC («Рифмы и панчи»), принадлежащую бизнесменам Михаилу Паньшину и Риму Ясавиеву, после обвинений музыканта Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом) в неуплате доходов артистам. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Налоговая проверит лейбл „Рифмы и панчи“ после жалоб Моргенштерна и других артистов на вероятное дробление доходов», — написали в telegram-канале. Уточняется, что после того, как рэпер заявил, что лейбл «держит в рабстве» своих артистов, звездному адвокату Сергею Жорину начали поступать многочисленные обращения от исполнителей. Все они жаловались, что не получали денег от продажи альбомов. По версии главы Московской коллегии адвокатов Сергея Жорина, Паньшин и Ясавиев могут уходить от уплаты налогов с помощью дробления бизнеса. Ранее Жорин упоминал, что к нему в марте обратился рэпер Алишер Моргенштерн и еще 40 артистов, которые обвинили лейбл RHYMES MUSIC в неуплате гонораров. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов