США не досталась рекордная партия российских яиц

В Россельхознадзоре опровергли информацию о поставках яиц из России в Соединенные Штаты Америки. Так в пресс-службе ведомства прокомментировали появившиеся в СМИ публикации, что в июле текущего года США якобы впервые с 1992 года импортировали партию российских яиц.
«Никакие поставки яиц из России в США не осуществлялись», — цитирует «Интерфакс» сообщение Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что экспорт яиц из России в США не осуществлялся, а также отметили отсутствие предприятий, имеющих необходимую аттестацию для поставок данной продукции на американский рынок.
Как пояснили в Россельхознадзоре, компании, прошедшие процедуру аттестации и внесенные в информационную систему «Цербер», обязаны проводить лабораторные испытания продукции на соответствие стандартам страны-импортера исключительно в аккредитованных лабораториях. В том числе речь идет о лабораториях, подключенных к системе «ВетИС», где также оформляются ветеринарные сертификаты на экспортируемые товары.
Ранее РИА Новости со ссылкой на американскую статслужбу писало, что Россия в июле поставила куриные яйца Америке. Якобы США закупили продукта на 455 000 долларов. Уточнялось, что это первая поставка в истории России.
